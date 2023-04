Cerca de 4 mil viviendas califican para ser adquiridas a través del nuevo Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) en el Gran Concepción, según un informe que entregó la Cámara Chilena de la Construcción.

Recordemos que este beneficio garantiza hasta el 10% del valor de las propiedades que no superen las 4.500 UF, lo que permitirá que los bancos otorguen créditos de hasta 90% para quienes quieran acceder a su primera vivienda.

Durante la presentación local de este beneficio, Orlando Ravanal, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara, dijo que esto representa el 88% de la oferta de casas y departamentos que cumplen con los requisitos en el Gran Concepción.

También dijo esperar que se reactive con urgencia un sector inmobiliario y de la construcción que ha resultado muy golpeado por los efectos del estallido social, la pandemia y la crisis económica mundial.

Por su parte, el subgerente regional de BancoEstado, José Luis Abarca, señaló que si bien actualmente ya se otorga financiamiento sobre el 80%, éstos están sujetos a restricciones en la evaluación y la tasa de interés es más alta.

El rubro de la construcción afronta la puesta en marcha de este nuevo crédito hipotecario con apoyo del Estado, cuyo objetivo no sólo es entregar alivio a las familias de clase media que buscan adquirir por primera vez una vivienda, sino también reactivar el sector inmobiliario.

En concreto, los requisitos para acceder al 10% de Garantía Estatal para créditos hipotecarios, son:

– Ser persona natural (no empresa, fundación, corporación, etc.).

– Que el crédito sea para financiar una primera vivienda, o sea, no contar con bienes raíces.

– Que el valor de la vivienda no supere UF 4.500 ($159 millones a la fecha).

– Y que la persona no hubiere recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda, como el Subsidio DS1 o el DS49.