A contar del próximo 1 de marzo comenzará a funcionar en Chile, el 10% de Garantía Estatal para el pie de los créditos hipotecarios, una iniciativa que busca fomentar el acceso a la vivienda definitiva.

Vale recordar que esta medida se enmarca dentro de un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric y que fue aprobado por el Congreso, para crear un Fondo de Garantías Especiales que permitan apoyar al sector de la construcción.

Según la norma ya publicada en el Diario Oficial, desde marzo, el Estado funcionará como garante en el pago del pie de 10%, del total de ciertos créditos hipotecarios.

Cabe mencionar que, generalmente, los bancos solicitan cerca del 20% del total de una vivienda antes de otorgar un préstamo para comprarla. Ahora, al menos el 10% quedará cubierto por el Estado, bajo ciertos requisitos.

Esta nueva iniciativa intentará resolver problemas de liquidez en Chile, lo que “impide que se inicien proyectos o que las familias puedan acceder a la vivienda”, mencionó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

En concreto, los requisitos para acceder al 10% de Garantía Estatal para créditos hipotecarios, son:

– Ser persona natural (no empresa, fundación, corporación, etc.).

– Que el crédito sea para financiar una primera vivienda, o sea, no contar con bienes raíces.

– Que el valor de la vivienda no supere UF 4.500 ($159 millones a la fecha).

– Y que la persona no hubiere recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de la vivienda, como el Subsidio DS1 o el DS49.