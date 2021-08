En un nuevo paso histórico de la defensa de los consumidores en Chile, la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) anunció el inicio oficial de inscripciones por parte de dueños de iPhone.

Lo anterior, para el pago de compensaciones contempladas en el acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, en la Demanda Colectiva presentada a fines del 2018.

Desde hoy y hasta el 24 de noviembre de este año, quienes tengan un iPhone modelo 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; 7; 7 Plus o 7 S deben ingresar a https://www.conciliacionsmartphones.cl/#/

Administrado por Deloitte Chile, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesarlas.

Una vez acogidos los antecedentes de todos los interesados, Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago del Beneficio Individual.

Durante la inscripción, los consumidores deberán realizar una declaración jurada. Esto, sobre el hecho de haber sido usuarios de alguno de los modelos que forman parte de este acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente.

Acuerdo histórico

En el histórico acuerdo alcanzado en abril pasado, ODECU consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento, unos 2.525 millones de pesos que ahora se comienza a repartir entre las y los usuarios inscritos en la web mencionada, de los siete modelos de iPhone afectos, según las siguientes reglas:

El Beneficio Individual final que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todas y todos los interesados, y resultará de dividir el monto global señalado anteriormente entre todas y todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF por equipo involucrado.

Debido a esto y de existir un remanente, éste será donado a la Fundación Las Rosas y Fundación Mi Parque, por partes iguales.

Los modelos específicos comprendidos en el acuerdo conciliatorio son: • iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 7 SE

Este acuerdo conciliatorio es un hito en la de defensa de los consumidores en Chile, y el resultado de la estrategia de ODECU de buscar con toda la fuerza de la ley una mayor simetría entre el poder de las empresas y de los ciudadanos.

En una fase previa se alcanzó el récord de más de 150 mil consumidores de teléfonos de la marca que se inscribieron como adherentes en el juicio.

Fechas Importantes

El 30 de marzo: tribunal certifica que deja firme resolución que aprobó el acuerdo.

Luego vienen 2 publicaciones en diarios, aún con fecha incierta, por lo que todas las fechas siguientes son estimadas y pueden sufrir variaciones.

Después, el 21 de julio: fin del plazo para que usuarios disconformes con el acuerdo ejercieran reserva de derechos.

El tribunal debe realizar una nueva certificación, indicando cuántas personas ejercieron la reserva de derechos, lo que ocurrió el 3 de agosto.

Tras esto, el 24 de agosto: se cumplen 15 días hábiles después de la certificación anterior, plazo para el inicio de la fecha de implementación. Tras esto, el mismo día comienza el período de implementación o para pedir solicitudes.

Finalmente, el 24 de noviembre: transcurren 3 meses desde la Fecha de Implementación, y se cumple la fecha límite para solicitudes.