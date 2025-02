Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La naviera Orient Overseas Continer Line (OOCL) ha decidido no recalar en el puerto de Lirquén, en la región del Bío Bío, en su ruta entre Asia y Sudamérica, optando ahora por incorporar un servicio que incluye al megapuerto de Chancay en Perú, construido con ayuda de China. Esta nueva ruta, denominada "Chancay Express", busca optimizar los tiempos de movimiento de carga entre Asia y Latinoamérica desde Chancay, operada por dos buques alimentadores. Expertos consideran que este cambio destaca la necesidad de modernizar y expandir los puertos nacionales en Chile, ya que el puerto peruano se perfila como un hub logístico clave. A pesar de que no se espera un gran impacto en el comercio exterior chileno, la noticia ha generado alertas sobre la competitividad y la inversión en infraestructura portuaria en el país. Los gremios empresariales de la región del Bío Bío han expresado preocupación, instando al Gobierno a tomar medidas para fortalecer la posición de los puertos chilenos y no quedar rezagados frente a los cambios en las rutas de transporte marítimo.