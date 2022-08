Los gigantes del crédito Visa y Mastercard suspendieron su conexión y el acceso a su servicio a TrafficJunky, el brazo publicitario de MindGeek y dueño de PornHub.

Eso tras una demanda en la cual se cuestiona si la participación de Visa en ese mercado puede facilitar la pornografía infantil, tanto en ese como en otros sitios de la matriz.

De acuerdo a Reuters, un juez federal de California rechazó una acción de Visa para que se desechara la demanda de una mujer que acusó que la compañía apoyaba la distribución de material con abuso sexual de menores en internet.

Tanto Visa como Mastercard no tienen relación directa con Pornhub luego de una publicación en 2020 del The New York Times sobre presencia de registros que potencialmente mostraban abusos.

Ahora, con el revés judicial, Visa decidió extender aquello a TrafficJunky “hasta nuevo aviso”. Por separado, Mastercard reaccionó en la misma manera.