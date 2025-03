Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha generado controversia con la Resolución N° 12, la cual establece que todos los comercios deben entregar la impresión de la boleta electrónica en todas las transacciones, incluyendo compras con tarjeta, transferencia bancaria u otros medios de pago. A pesar de la opción de enviar representaciones digitales en caso de no contar con una máquina de impresión -según el SII-, empresas y expertos han cuestionado la medida, argumentando problemas legales, costos adicionales y el impacto en más de 600 mil máquinas miniPOS que podrían quedar obsoletas. Transbank incluso interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En medio de la polémica, el SII aclaró que la obligación es para aquellos comercios con impresoras, mientras que quienes no las posean podrán entregar copias digitales. A pesar de las explicaciones, las críticas persisten, con expertos señalando conflictos con leyes existentes. El SII admitió una "confusión" en la comunicación de la normativa y aseguró que la medida no implicará cambios para la mayoría de los comercios hasta marzo de 2026, donde deberán adaptar sus sistemas para el envío digital de boletas por compras.