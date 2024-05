Desde pequeños nos enseñan que los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que en realidad poseemos muchos más.

Una de las que lo plantea es la directora de documentales y zoóloga británica Jackie Higgins, quien en su libro What Animals Reveal About Our Senses (“Consciente: lo que los animales revelan sobre nuestros sentidos”),

Ella estima que los 12 sentidos que tenemos son: vista, oído, olfato, gusto, tacto, color, placer y dolor, deseo, equilibrio, tiempo, dirección y cuerpo/propiocepción.

Los otros sentidos explicados

En conversación con BBC explicó que, por ejemplo, el sentido del color se refiere a cómo percibimos los colores, mientras el placer y el dolor tienen que ver con los nervios que están debajo de la piel y captan estos estímulos externos.

Por otro lado, el deseo está dominado por las feromonas que se liberan cuando queremos atraer potenciales parejas.

El equilibrio, por su parte, es lo que nos permite estar de pie firmes, sin inclinarnos para los lados ni caer. Este sentido se gestiona principalmente a través del sistema vestibular en el oído interno y es esencial para actividades cotidianas como caminar y correr​.

Asimismo, el tiempo se relaciona con el reloj biológico que determina nuestros ciclos de vigilia y sueño y la dirección es la brújula interna que permite ubicarnos en un lugar.

Y por último, el cuerpo/propiocepción hace alusión a la capacidad de autopercibir nuestro cuerpo y sus partes sin necesidad de verlas. Es la razón por la que podemos tocarnos la nariz con los ojos cerrados.

En conversación con BBC News, Higins dijo que “quería transmitir la idea de que vivimos en un mundo rodeado de diferentes señales y estímulos. Pero solo podemos percibir aquellos que nuestros órganos sensoriales son capaces de captar y llevar a nuestro cerebro”.

“Durante mi carrera, siempre he explorado los sentidos. Yo era productora de documentales, así que estaba realmente interesada en la visión. Cuando hacía películas sobre la vida salvaje, sentía curiosidad por explorar los mundos privados de otros animales. (…) Hubo varias razones para escribir el libro. Pero, volviendo al principio, creo que esta noción de que miramos sin ver y oímos sin escuchar es muy poderosa. Y me di cuenta de que había mucho que explorar en esa frase”, comentó.

La autora señala que el concepto actual que tenemos de los sentidos “fue desarrollado hace más de dos milenios, más precisamente en el año 350 a.C. y estamos de acuerdo en que es una idea muy interesante y fácil de entender”.

“Incluso para los niños, entender los cinco sentidos es algo que tiene sentido. En otras palabras, esta es una noción tan duradera porque es muy simple”, explicó.

No obstante, ella dice que “debemos tener en cuenta que la idea de los cinco sentidos es un mito. Este es un consenso entre expertos y publicaciones académicas. Los científicos coinciden en que los sentidos son mucho más diversos y van mucho más allá de los relacionados con los órganos que vemos”.

Temocepción y otros sentidos

La idea de que los humanos tienen más de cinco sentidos es respaldada por la ciencia moderna, que ha identificado varios sentidos adicionales que van más allá de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Aunque hay desacuerdos sobre el número exacto, la mayoría de los científicos concuerdan en que existen entre 12 y hasta 30 sentidos

Por ejemplo, uno de los que no menciona Higgins es la termocepción, que es nuestra capacidad de detectar cambios de temperatura en el ambiente. Este sentido utiliza termorreceptores en nuestra piel que nos ayudan a evitar daños por calor extremo o frío intenso​, señala Big Think.

Asimismo, otros autores hablan de la nocicepción , sentido que nos permite percibir el dolor. Este sentido es vital para nuestra supervivencia, ya que nos alerta sobre posibles daños a nuestro cuerpo y nos motiva a tomar medidas para evitar lesiones adicionales, indicó LiveScience.

Estos sentidos adicionales destacan la complejidad de la percepción humana y cómo nuestro cuerpo interactúa con el mundo de maneras más diversas de lo que se creía anteriormente. La investigación en estos campos continúa, revelando aún más sobre cómo entendemos y respondemos a nuestro entorno​.