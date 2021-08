Sólo bastaron algunos minutos para que la última publicación de Ozzy Osbourne se convirtiera en viral.

En ella, el vocalista de Black Sabbath se dejó ver con una camisa azul marino de lunares blancos y un pantalón del mismo tono, delante de un telón rosado donde, en su estilo, levantaba sus dedos índices frente a la cámara.

Aquel look, acompañado de una cabellera ahora entre rubia y castaña clara, con sus habituales ojos delineados y sus alhajas doradas y plateadas, no pasó desapercibido para las redes sociales, donde la apariencia de Ozzy fue caldo de cultivo de bromas, memes, pero también elogios.

“¡Buena camisa!”, “Ozzy cantor de samba”, “mi abuela tiene la misma”, “te pareces a Súper Nanny”, “¡se ve muy bien, señor!”, “Doctora Polo”, “you look very señora”, “los lunares siempre me recuerdan a tu querido amigo Randy (Randy Rhoads, su difunto aliado en las seis cuerdas cuya guitarra característica también tenía lunares blancos), fueron algunos de los comentarios que dejó la postal.

Un año difícil

En enero pasado, en diálogo con el programa de TV estadounidense “Good Morning America”, Osbourne reconoció públicamente que sufre el síndrome de Parkinson.

“Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros”, reveló el inglés sobre el trastorno neurodegenerativo y el tratamiento que ha debido emprender el último año.

“Descubrí que tengo una tipo de (…)”, comentó Ozzy en cámara, acompañado de Sharon Osbourne, su esposa, visiblemente emocionado y no pudiendo terminar la frase. “… Parkin 2, que es un tipo de Parkinson”, completó de inmediato la mánager.

“No es una sentencia de muerte, pero sí afecta los nervios de su cuerpo. Es como si tuvieras un buen día, luego un buen día y luego un mal día”, agregó Sharon.

De acuerdo a su relato, los problemas comenzaron en 2019 tras una caída que sufrió en una presentación de Año Nuevo en The Forum (California) que afectó su cuello.

Luego de someterse a una cirugía, comenzó a sentir severos problemas en sus nervios, hecho que lo ha mantenido alejado de la actividad pública. “Ha sido el peor, más largo, más doloroso y miserable año de mi vida”, aseguró Ozzy.