A poco más de una semana que se hiciera pública la querella penal que enfrentan Esperanza Silva y Catalina Saavedra por presunta apropiación indebida de herencia, presentada por Leonardo Mihovilovic, hijo de Bélgica Castro, ambas actrices de Chileactores rompieron su silencio mediante una entrevista con “Mentiras Verdaderas” en La Red.

“Es una querella para poder causar presión sobre las personas que tienen que decidir jurídicamente lo que sucede. Es una difamación en contra nuestra”, señaló Silva respecto de la acción judicial, presentada a casi un año y cuatro meses del fallecimiento de la artista.

“La querella que él presenta no tiene mucha argumentación. Ha tenido que hacer todo este show mediático del cual nosotros no hemos querido participar. Justamente por la dignidad de nuestros amigos, porque ellos nunca quisieron estar en esto”, agregó.

La querella se centra en específico en la apropiación de un departamento ubicado en la comuna de Santiago (con todas las pertenencias allí resguardadas), al cual Saavedra y Silva le impedían ingresar cuando la intérprete y su esposo, Alejandro Sieveking, aún lo habitaban.

De acuerdo al documento, al que BioBioChile tuvo acceso, en noviembre de 2019 Mihovilovic constató un cambio de chapa en el inmueble. “Al insistir se encontró con las querelladas Silva y Saavedra, quienes le impidieron el acceso al domicilio de sus padres, indicándoles que de ahora en adelante la Corporación Chileactores se haría cargo de ellos”, detalla el texto.

Tiempo después, tras el fallecimiento de Bélgica, Leonardo supo que Saavedra, mediante un poder notarial firmado por Sieveking un mes antes de su deceso, había vendido la vivienda con un usufructo en 80 millones de pesos, muy por debajo de acuerdo a los valores de mercado.

“Su tumor (cerebral) ya se encontraba bastante avanzado, presumiéndose que no se encontraba en condiciones de salud suficientes para advertir los alcances de dicho Mandato”, señala la acción judicial. “La firma que aparece en el referido mandato dista mucho de la firma de don Alejandro que mi representado conoce”, agrega.

La respuesta

Según Silva, Mihovilovic y Sieveking mantenían una compleja relación, donde incluso hubo malos tratos. “En julio de 2018 le pidió que le devolviera unos cuadros. Después de ese evento violento nuestro amigo Alejandro cayó hospitalizado por una descompensación cardíaca en la Clínica Indisa”, dijo.

“Nunca tampoco lo hemos validado como interlocutor. Esto que está haciendo es porque tenía una expectativa de herencia al fallecer Alejandro”, agregó.

De acuerdo a Catalina Saavedra, aún no han sido notificadas de dicha querella criminal, la que calificaron de “instrumental”. “Aún no nos llegan las querellas, a mí no me ha llegado ninguna”, dijo.

Según la actriz, su con la pareja se gestó en “Gatos Viejos”, la película de Sebastián Silva que protagonizó junto a Castro y Sieveking. “Honestamente, dentro de los últimos 10 años, vi una sola vez al señor Mihovilovic en la casa de Bélgica y Alejandro… No había una buena relación”, resumió.