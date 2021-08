De la gloria a la censura: Instagram bloqueó cuenta de Thompson-Herah tras publicar sus carreras

La emoción de conseguir un doble campeonato olímpico no fue razón suficiente para Instagram, que le bloqueó la cuenta a Elaine Thompson-Herah tras infringir las normas de derecho de autor.

La atleta jamaicana que se alzó con la medalla de oro en los 100 y 200 metros planos, publicó en sus redes sociales extractos de las carreras en donde se consagró, lo que provocó una suspensión por dos días de su perfil.

Fue la misma Thompson-Herah quien lo comunicó, este miércoles, en su cuenta de Twitter, donde reconoció que incumplió con la normativa que protege a los Juegos Olímpicos de Tokio y a las transmisiones oficiales de éste.

I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days

— Elaine Thompson Herah (@FastElaine) August 3, 2021