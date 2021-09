Funcionaria de Seguridad Pública de Coquimbo es captada dosificando droga

Un escándalo azota a la Municipalidad de Coquimbo: una funcionaria del Departamento de Seguridad Pública fue captada dosificando droga, vistiendo el uniforme de trabajo.

Aunque el denunciante acusó que no se trataría de una situación aislada, el alcalde Alí Manouchehri desestimó la participación de más inspectores.

Según Diario El Día, el municipio se enteró de estos hechos durante la jornada del miércoles.

Al tener las imágenes y confrontar a la funcionaria ayer jueves, la mujer reconoció la veracidad de las pruebas, presentó su renuncia y detalló que lo mostrado en el registro ocurrió hace aproximadamente ocho meses, bajo la gestión de Marcelo Pereira.

“Pese a que se trata de un hecho ocurrido durante la anterior administración, nuestra obligación legal es instruir un sumario administrativo y entregar los antecedentes ante el Ministerio Público”, dijo a El Día el director de Seguridad Pública, David Díaz.

“No aceptaremos comportamientos que se alejan del interés de la ciudadanía por cautelar los recursos públicos (…) Sabemos que actualmente la comuna pasa por una crisis de credibilidad de sus instituciones, por lo que haremos un esfuerzo por recuperar esa confianza”, añadió.

Desde la municipalidad admitieron no saber si este caso se trata de una red de venta de drogas o si es consumo personal, dejando en claro que dilucidarlo es menester de la investigación.

“El narcotráfico ha penetrado en todas nuestras instituciones y creo que ninguna se salva”, lamentó el concejal Mario Burlé al ser consultado por el citado medio.

“Estos hechos no me sorprenden porque sí he tenido antecedentes de funcionarios que consumen, no así respecto de redes de tráfico”, añadió el exintendente.

“No puedo mencionar nombres, pero sí ha habido conocimiento de algunas personas que tienen estos hábitos. Es necesario hacer test de drogas en el municipio”, lanzó.

Hasta el cierre de esta edición, ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones han recibido denuncias al respecto.