La columna de Guarello en defensa de Brereton: "Sus compañeros otra vez lo dejan pagando"

La eliminación de la Selección Chilena en Copa América, a manos de Brasil, ha generado un sinfín de reacciones y reflexiones en el mundo del fútbol. Comenzó la hora de realizar balances de la participación de ‘La Roja’ en el certamen continental y dentro de las grandes revelaciones está la figura de Ben Brereton.

El inglés nacionalizado chileno irrumpió en la nómina de Martín Lasarte y fue una de las sorpresas positivas del torneo, incluso, marcando un gol en la victoria por la cuenta mínima ante Bolivia en fase de grupos.

Sin embargo, en el último cotejo ante la ‘Canarinha’, el delantero estuvo en el centro de la polémica. Brereton ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Alexis Sánchez y tuvo pocas posibilidades de gol tras no poder recibir pases en ventaja de sus compañeros. Una situación que para los hinchas chilenos en redes sociales fue netamente culpa de un supuesto veto a Ben.

En una columna publicada en La Tercera, Juan Cristóbal Guarello salió en defensa del futbolista del Blackburn y reivindicó su importancia en el juego de ‘Machete’.

Luego de analizar las palabras de Lasarte, el periodista deportivo comenzó sus halagos a Ben señalando que “ahí entra, casi de rebote, el empeñoso y luchador Ben Brereton. Tal vez en Europa haya decenas como él, pero en Chile, ninguno. Y su sola presencia en la cancha le da al equipo otra cosa“.

“Entró con Argentina porque Palacios no respondió y sorprendió con su potencia, personalidad y la voluntad de pedirlas todas. Son pocos los que la piden siempre y no se conforman con un par de jugadas para quedar bien. Y no sólo eso, corretea a los rivales y baja a colaborar en defensa”, agregó.

Guarello alabó la faena del inglés en comparación con otros delanteros que pasaron por el ‘Equipo de Todos’ sin pena ni gloria, enfatizando que “le da el peso específico al ataque que Nicolás Castillo o Ángelo Henríquez jamás pudieron. A Brereton se le notan los entrenamientos en la selección Sub 19 de Inglaterra donde fue campeón de Europa con Phil Foden y Mason Mount”.

Además, apuntó directamente a los referentes de la ‘Generación Dorada’, a quienes los tildó de no integrar en el juego a ‘Big Ben’. “Lo que puede dar Brereton lo notamos todos, lástima que sus compañeros en la cancha no acaben de verlo. Que cuando la pide o marca la diagonal para la habilitación opten en un 99% por el pase lateral o el toque a cinco metros para cualquier otro”, escribió.

El ’22’ del combinado nacional tuvo una opción clara en el desarrollo de la segunda mitad ante el ‘Scratch’. Una acción que rozó el gol y que el periodista valoró.

“Es muy evidente cuando se queda frustrado, con ambas manos abiertas pidiendo un balón que nunca le llegara. Pero no baja la guardia y pide la siguiente, que tampoco le llega. Entonces se inventa un cabezazo imposible y sacude el travesaño de Ederson. Y, a pesar de esto, sus compañeros otra vez lo dejan pagando“, manifestó Guarello sentenciando que “tal vez muchos no lo conocían, es una anécdota, lo triste es que a esta altura su propio camarín haga tan poco por conocerlo y aprovecharlo.