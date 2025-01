¿Quieres ir al extranjero en 2025? Los destinos más populares y los beneficios de viajar con agencias

Viajar por el mundo es una experiencia que muchos anhelan y hay quienes ahorran durante largo tiempo para poder vivir una aventura con todo pagado en algún destino exótico.

Sin embargo, cuando llega la hora de comprar los pasajes, no es fácil decidir qué destinos elegir. Y es que hay muchos lugares hermosos de nuestro planeta que vale la pena conocer.

Además, si no eres alguien que tenga mucha experiencia visitando destinos poco frecuentes, también podrías estar considerando realizar el recorrido con una agencia de viajes.

¿Planeas tomarte algunas vacaciones al extranjero en este 2025? Aquí te tenemos que te podría servir sobre los beneficios de viajar con una agencia especialista, así como los destinos que, según los conocedores del tema, están ganando popularidad entre los chilenos.

¿Por qué es conveniente viajar al extranjero con una agencia?

Hay muchas personas más aventureras que se arriesgan a viajar solas al extranjero, ya que disfrutan de esas experiencias individuales y de los eventos inesperados. No obstante, también hay muchos viajeros que prefieren ir junto a una agencia especializada que les garantice una buena experiencia, libre de cualquier problema.

¿Cuáles son los beneficios de viajar con una agencia? Consultamos al respecto a Faustino Huidobro Martínez, gerente general de Tours & Experience, agencia chilena que realiza numerosas rutas por distintos continentes desde hace más de 20 años y cuenta con registro en el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Huidobro destacó que existen múltiples ventajas para quienes quieran tener un viaje mucho más cómodo, pues hay agencias -como Tours & Experience– que se encargan de todas las gestiones implicadas, partiendo por pasajes y visas hasta todas las comidas y las propinas.

Si bien cualquiera puede contratar una ruta en una agencia, suele ser una opción preferida por quienes viajan solos y quieren andar con un grupo, y personas de mediana o tercera edad que priorizan un viaje tranquilo.

“Uno entiende que hay un turismo de mochileros; hoy los jóvenes se desenvuelven mucho mejor, no necesitan muchas comodidades. En tanto, para personas de mediana o tercera edad, eso cambia; hay que darles servicios muy personalizados, de buena calidad y donde se sientan apoyados. Hay mucho turista que quiere visitar ciertos países, pero tiene cierta reticencia a viajar solo porque se puede encontrar con algún problema”, explica.

El experto en viajes añade que también es bueno viajar con una agencia cuando se desea ir a destinos más exóticos y alejados, donde se requiere experiencia para trasladarse con seguridad, incluyendo conocimiento del idioma y de la cultura local.

“Hay países que tienen cierta complejidad. Por ejemplo, en las fronteras, no es lo mismo ir a Londres que ir a Taskent, la capital de Uzbekistán. Tiene sus complejidades, y más si son fronteras terrestres, donde no hay personas que hablen inglés. El tema de las visas y los servicios también, pues en muchos países prácticamente no hay guías en español. Entonces, todo se gestiona con mucha anticipación”, apunta.

Y agrega que “todo nuestro grupo va siempre acompañado por alguien de Tours & Experience, de manera que las personas se sientan seguras, protegidas y, siendo uno de nosotros, tiene las facultades para la resolución inmediata de cualquier problema que pueda suscitarse”.

Destinos internacionales que están llamando la atención de los chilenos

Al viajar con una agencia, se puede tener la oportunidad de llegar hasta destinos más exóticos o poco comunes, donde es mucho más complejo viajar en solitario o con un grupo pequeño.

En ese sentido, el gerente general de Tours & Experience apunta que entre los destinos más inéditos que ofrecen o que han ofrecido recientemente, y que suelen gustar mucho a los viajeros nacionales, se encuentran, por ejemplo, el Tren Transiberiano, distintas ciudades de China, recorridos conjuntos por Egipto y Jordania, el Sudeste Asiático, toda la Europa Central, la península de Los Balcanes, las naciones escandinavas o la Ruta del Okavango por Namibia, Botsuana y más países africanos, por solo mencionar algunos.

También es muy requerida la Ruta de la Seda, “que permite recorrer lo que por muchos siglos fue una de las rutas comerciales más importantes del mundo, que comenzaba en China y terminaba en los puertos del Mediterráneo”, apunta Faustino Huidobro.

En ese sentido, igual quisimos consultarle al especialista en viajes cuáles son algunos de los destinos internacionales que captarán más la atención de los viajeros en 2025. A continuación, puedes encontrar algunas opciones, todas las cuales son rutas que también ofrecerá Tours & Experience durante el próximo año. Para ver más alternativas, puedes visitar su sitio web.

Jubileo en Italia

Si bien Italia siempre es un destino popular entre los viajeros, en 2025 será mucho más visitada que de costumbre debido al Jubileo. Por al alto interés de los turistas católicos que quieren llegar a Roma desde Chile, en Tours & Experience ya tienen programados varios viajes con esta finalidad.

¿En qué consiste esta festividad? Faustino Huidobro explica que “cada 25 años, en la Iglesia Católica hay lo que se llama un Año Santo o Año Jubilar. Para el mundo católico, esto será todo el año próximo, desde esta Navidad hasta el 6 de enero de 2026. Tiene distintas peculiaridades y promueven las peregrinaciones, especialmente a Roma para las basílicas, la Puerta Santa, hay ceremonias, hay convocatorias a determinados grupos de creyentes; en fin, hay un amplio espectro de actividades y son convocados a Roma”.

De hecho, Roma ha estado restaurando muchos de sus monumentos en preparación para el Año Santo.

Auroras boreales en Islandia

Las auroras boreales es un fenómeno que siempre ha cautivado a los viajeros y el turismo hacia destinos en el Polo Norte, como Islandia y Groenlandia, no para de crecer. Se espera que en 2025 continúe aumentando ese interés por esta hermosa maravilla natural.

Además, ahora será más fácil viajar a Groenlandia, ya que acaban de inaugurar un nuevo aeropuerto en la capital, Nuuk, el cual contará con vuelos directos desde Estados Unidos.

“Como agencia, nos hemos distinguido por proponer rutas inéditas. La última ha sido a Groenlandia e Islandia, dos países que están en el Polo Norte y que permiten el avistamiento de las auroras boreales. Ya lo hicimos a finales de septiembre y principios de octubre, y con un grandísimo éxito porque no hubo noche que no pudieran observarlas”, afirma el ejecutivo de Tours & Experience.

Japón y Corea del Sur

Japón siempre ha sido un destino inmensamente popular entre los chilenos, pues cuenta con una cultura milenaria que ha cautivado a los turistas por mucho tiempo. A ello sumamos su importancia en el ámbito pop, siendo una potencia en cuanto a contenido audiovisual, como las series de animé y los cómics tipo manga, que tienen miles de fans en todo el mundo.

Sin embargo, ya no está solo cuando se trata de cultura pop de nivel mundial: ahora le está alcanzando Corea del Sur como uno de los destinos más populares en este aspecto, pues la industria del entretenimiento de este país está creciendo a pasos agigantados. Y es que la música coreana, el K-pop, y las series de televisión que producen, conocidas como K-dramas, han ganado relevancia global.

Todo esto, sumado a su gran industria de cosmética y belleza, han provocado que muchos viajeros estén interesados en viajar no a uno, sino que a los dos países al mismo tiempo.

Europa central y península balcánica

El continente europeo tiene muchos destinos atractivos que ofrecer, pero las regiones específicas que están captando cada vez más atención de los viajeros chilenos son Europa Central y la península de Los Balcanes.

Y es que en estas áreas encontramos muchos países que cuentan con todo lo que uno esperaría de Europa, incluyendo arquitectura despampanante y una rica cultural e historia, pero a un precio mucho más económico si los comparamos a las potencias del turismo en la región, como son Francia e Inglaterra, por ejemplo.

Países como Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Austria, por ejemplo, cumplen con todos estos requisitos, y nos permiten vivir una experiencia europea autóctona sin quedar en bancarrota.