No es fácil hablar de nuestros asuntos más internos, íntimos, privados. Es por eso que el viral de TikTok, “La caca habla de nosotros”, fue un desafío, incluso para su propio autor.

“Y la verdad, nunca pensé que iba a hacer este video”, parte reconociendo el kinesiólogo fisiatra, Javier Furman, un asiduo comentarista, invitado por matinales y otros programas que exploran temas de salud en la vecina Argentina.

Con la idea, el profesional quizo destapar un tabú que se lleva por dentro. Puede sonar muy literal, pero considera que la gente debe revisar lo que hace, al momento de sus deposiciones. Por qué lo hace de esa forma y color, viene en el paquete de causas tanto positivas como negativas, dependiendo de los resultados en particular.

Cabe destacar que desde su publicación el pasado 18 de septiembre, el video de Furman ya alcanzó los 25.8 millones de reproducciones en su cuenta @javierfurman y tiene casi 50.K de comentarios.

“Y yo sé que es incómodo. Y yo sé que es escatológico (relacionado con actos fisiológicos y corporales), a veces. Pero es 100% necesario”, afirmó.

“¿Y cómo es la caca?”

: la pregunta obligada a los pacientes

Insistiendo en la incomodidad que debe ocasionarle a sus pacientes, Javier Furman comentó en su viral publicación, que en temas que atañen a esta materia (fecal), es imperativo que esta respuesta sea lo más clara posible.

“¿Es blanda, es dura, de qué color es? ¿Más clarita, más oscura? ¿Y, flota?”.

Las características antes expuestas son para Furman indicadores claves de la salud en el ser humano. La frecuencia en que lo hacemos, otro gran aspecto a tomar en cuenta.

“Si nosotros vamos una vez por semana, está mal. La frecuencia ideal es una vez por día. Si vamos una vez por día, pero la caca es linda… Sí, las cosas que estoy diciendo, ¿no? Linda, entre comillas, es ideal, sería la palabra. No pasa nada. Podemos ir dos, tres veces. Pero, si la caca está bien, estamos bien”.

Si tus heces son, por lo general, muy blandas, Furman asegura que eso ya entra en la categoría de diarrea.

“Estamos descartando mucha agua y muchos nutrientes. Vamos a perder peso y no vamos a poder ganarlo (recuperarlo)”, acotó.

Si las heces son muy duras, asegura, el organismo está absorbiendo mucha agua y muchas toxinas.

“La caca habla de nosotros”: ¿Flota, pinta el inodoro?”

Las interrogantes anteriormente expuestas, incluyen otras muy curiosas y características en este momento humano, tan íntimo como importante para analizar la frase “La caca habla de nosotros”.

“¿Flota? No, la caca tiene que ir al fondo, no tiene que flotar. Tiene que estar abajo de todo”, aseguró, en este tramo del mensaje.

Si las heces pintan o no el inodoro, también está entre lo analizable, según lo publicado en el viral de TikTok. Porque, aunque suene a escatología (relacionado a la fisiología), ese punto de trazar (pintar) en la deposición también es significativo por razones vitales, según este profesional que se dedica a la salud estratégica.

“¿Qué significa que pinte el inodoro, somos artistas? No, no estoy siendo irónico. Acá no hay cosas graciosas, esto es salud, ¿me entienden? Si pinta el inodoro, quiere decir que estamos dejando mucha mucosa, porque queda pegada a la base del inodoro y esta mucosa, lo que esta hablando, es que la estamos perdiendo del intestino y lo único que nos protege el intestino es la mucosa”.

Con relación a la forma en que algunas veces la materia fecal se va hasta el fondo del water, sin salir a flote, también tiene su indicador importante, según el contenido de redes sociales.

“La caca habla de nosotros”, por su color y hasta olor

Habiendo revisado la consistencia y peso de las heces (flotantes o no), el color es otro aspecto de los más comentados en este viral de TikTok, en el que las personas hicieron sus descargos. Unos, con la seriedad necesaria y otros con el humor característico de este espacio de interacción.

Furman prosigue su relato, con la seriedad otorgada a ese momento que habla por nuestra salud y en la que decidimos echar un vistazo para corroborar que todo vaya bien. La coloración, entonces, es uno de los ítems en revisión.

“Si estamos haciendo caca negra, es sangre. Es importante, es peligroso. Si estamos haciendo caca muy clarita, no estamos generando una buena desintoxicación del organismo, hay muchas características más. Pero, bueno, acá lo importante es que empecemos con estas poquitas porque, si les nombro todas, van a estar con una lupa”, advierte.

El experto en salud estratégica, aconsejó, adicionalmente, no tirar la cadena sin tener en cuenta la forma, tamaño, color, consistencia y otros factores que te lleven a analizar que “La caca habla de nosotros” y “puede hasta no tener olor para que sea sana”, remató Javier Furman, esperando a que el video, más allá de generar repulsión o asco, sea educativo.

¿Qué dicen sitios especializados sobre la materia fecal?

Los sitios especializados en salud, hablan de las características de las heces, entre estas, el color que presentan y lo que indican en el organismo del que las depone.

La Clínica Mayo, es una de las páginas de salud especializadas, que confirmó la relación entre el color de las heces, con algunas enfermedades. Sin embargo, esto también puede deberse a la ingesta de medicamentos o alimentos, dependiendo de la situación de las personas y sus hábitos diarios.

En primer lugar, sostiene que la materia fecal tiene una gama de colores, entre marrón y rojo brillante, siendo esta última, de las que más puede significar una afección potencialmente grave.

“Consulta a tu médico si te preocupa el color de las heces. Si las heces son de color rojo brillante o negro, lo que puede indicar la presencia de sangre, busca atención médica inmediata”, asegura el sitio de salud.

Lo anterior tiene un especial énfasis, si tomamos en cuenta la viralización del TikTok denominado “La caca habla de nosotros”. Si bien, las redes sociales y, en general, el ciberespacio es utilizado como fuente de información, nada puede sustituir una visita oportuna al médico, cuando de cuidar la salud física y mental se trata.