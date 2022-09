Quienes vieron atentamente la transmisión en vivo del funeral de Isabel II repararon en una intrusa que se coló en el recorrido por la Abadía de Westminster que hizo la Reina por su despedida. Se trata de una araña que apareció en cámaras durante el evento televisado.

El arácnido se encontraba en la superficie del ataúd y subió hasta la tarjeta escrita a mano que el rey Carlos III dejó sobre un arreglo floral. Allí se notó su presencia con mayor claridad.

Esto ocurrió justo en un instante en el que las cámaras enfocaban de cerca el lugar en el que la monarca fue transportada. Fue así que los más atentos divisaron a la intrusa.

El clip de la araña rápidamente se viralizó en redes, donde los usuarios bromearon con su “participación” en el funeral. “La araña más famosa del mundo ahora mismo”, dijo la usuaria que tuiteó el fragmento en la red social.

The most famous spider in the world right now. #queensfuneral #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/G2sG9VDLjL

— Laura (@deplaurablenull) September 19, 2022