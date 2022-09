La última instancia del funeral de Isabel II se está llevando a cabo en Windsor, donde se realiza una ceremonia privada antes de que la monarca sea finalmente sepultada. Allí los corgis reales esperaban su llegada acompañados de guardias.

Sus mascotas, a quienes llamó Muick y Sandy, se encontraban en las afueras del castillo de Windsor esperando el recorrido de la Reina antes de ser llevada a la capilla de San Jorge donde sería la ceremmonia.

Allí también se encontraba su caballo favorito. Esta sería la última vez que sus queridos animales estarían cerca de Isabel II. La monarca será enterrada junto a los restos de su esposo Felipe de Edimburgo.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY

