Tras dedicarle tres años de su vida al wrestling de manera profesional, el exluchador Chris Nowinski (conocido como Chris Harvard en WWE) pasó de ser víctima de un retiro anticipado por culpa de una conmoción cerebral a volcarse de lleno a la investigación sobre esta compleja lesión.

Actualmente, como neurocientífico y cofundador de la Concussion Legacy Foundation (Fundación del Legado de las Conmociones Cerebrales en español), se ha convertido en uno de los grandes especialistas en el estudio de la encefalopatía traumática crónica (CTE), educando y fiscalizando a empresas de deportes de contacto, con el objetivo de prevenir y generar más conciencia a los deportistas sobre esta patología que se desarrolla cuando hay golpes reiterados en la cabeza.

Desde temprana edad, Nowinski desarrolló cualidades físicas y deportivas sobresalientes. Con sus 1,95 metros de estatura en la secundaria, fueron los propios entrenadores de fútbol americano que tuvieron que convencer a su madre para que practicara este peligroso deporte. Rápidamente, el novato se transformó en capitán y, con el tiempo, recibió la propuesta de una beca en la Universidad de Harvard, donde podía mezclar sus estudios con su carrera deportiva.

De acuerdo a lo conversado en una entrevista en el podcast BBC Outlook, el propio protagonista relata que, en su época universitaria, se dio cuenta que había algo que le gustaba tanto como el deporte; la ciencia. Sin embargo, en esos años, sus grandes posibilidades de saltar a la NFL (la principal liga de fútbol americano) hizo que éste se concentrara netamente en su preparación física.

Sin embargo, en plena entrada de los 2000 y con Nowinski con 22 años, sus propios compañeros de equipo lo introdujeron al mundo de la lucha libre que, en esa época y con WWE (World Wrestling Entertainment) a la cabeza, gozaba de ser uno de los espectáculos más vistos en televisión, con superestrellas de la talla de Stone Cold, The Rock, Triple H, Mick Foley, Undertaker, Kane, entre otras.

Ya como fanático de este show estadounidense y en una decisión repentina, el estudiante y jugador de fútbol americano decidió dejar de lado su sueño de llegar a la NFL tras graduarse y probó suerte en un reality transmitido en MTV que buscaba prospectos que quisieran ser parte de WWE. Pese a no ganar, el desplante de Chris frente a la cámara y sus capacidades tanto físicas como actorales, interpretando un arrogante estudiante de Harvard, llamaron la atención de los directivos, quienes le dieron una oportunidad.

De esta manera, en 2001, Chris Nowinski ficha por WWE y se transforma en Chris Harvard, un luchador soberbio y engreído que se esmeraba en sacar de quicio a los fanáticos que asistían a los shows en vivo, burlándose de las superestrellas más queridas por el público e insultando las tradiciones locales de las ciudades que los recibía.

Su dedicación y la reacción que generaba en los fans le permitió ser muy bien evaluado por Vince McMahon (cofundador de la compañía), quien lo hizo debutar en RAW en junio de 2002, logrando meterse de lleno en la pelea por el Campeonato Hardcore, título que ostentó en dos oportunidades, convirtiéndose en el ganador más joven de este cinturón.

