El comediante venezolano George Harris tuvo una noche complicada en su presentación en el Festival de Viña, donde no logró conquistar al público chileno y se vio envuelto en una polémica al enfrentarse a los espectadores durante su rutina, siendo apoyado por los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Esta no sería la primera vez que Harris genera controversia, ya que en 2016 fue pedido que se prohibiera su entrada a Panamá por supuestos comentarios ofensivos hacia los panameños en su show en Miami. Posteriormente, el humorista pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos, argumentando que un comediante panameño manipuló un video de sus chistes sobre Panamá.

Durante la primera noche del Festival de Viña se presentó George Harris, comediante venezolano que no logró conquistar al “Monstruo” y que durante su pifiada rutina se mostró molesto a tal punto de increpar al público y terminar ‘peleando’ con los asistentes.

Definitivamente no fue una noche positiva para George Harris, pues incluso los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda lo apoyaron y entregaron consejos ante su prematura despedida del escenario, lo que poco y nada tomó en consideración, retirándose definitivamente del escenario en una tercera oportunidad con abucheos del público.

Pero esta no sería la primera vez que el venezolano, uno de los más famosos en Estados Unidos, nombrado el mejor comediante de Miami en 2023, según Miami New Times, se ve envuelto en una polémica similar por su actitud y rutina en la tarima.

George Harris y polémica por rutina en Panamá en 2016

De acuerdo al medio panameño TVN Noticias, en 2016 se escribió una carta pidiendo prohibir la entrada del comediante venezolano a Panamá, esto producto de los comentarios divulgados durante una de sus rutinas.

“Hace bullying contra nuestra nacionalidad, costumbres y contra nuestros nacionales” fue parte del argumento utilizado por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) en el documento enviado al director del Servicio Nacional de Migración de aquel entonces, en el cual pedían prohibir la entrada de Harris.

De acuerdo al CNA, el comediante atentó contra la dignidad del país y de los panameños e incluso habría realizado “bullying” en una de sus presentaciones desde la ciudad de Miami.

En parte de su rutina realizó ciertas bromas, entre ellas que los panameños “son lentos” y que los “gringos vienen a Panamá, un lugar tranquilo para fumar marihuana”.

A ello se suma la comparación del país con una ciudad de Venezuela, y la burla de que “a Panamá se le llame el pequeño Miami de Centroamérica”, menciona TVN Noticias.

Disculpas del humorista

Tras esto, tiempo después Harris pidió disculpas por su actuar y a quienes se sintieron ofendidos, luego que se difundiera el video donde realiza chistes sobre Panamá y sus ciudadanos.

Según su testimonio no tuvo la intención de ofender al país y argumentó que fue un comediante panameño quien manipuló el video del espectáculo completo.

“Nuevamente pido disculpas a los panameños que se han sentido ofendidos y les doy las gracias por abrirle la puerta a la gente de mi país”, reiteró el humorista venezolano en entrevista exclusiva con el medio citado.

Comentarios en redes sociales previa a presentación en Viña

En Chile ocurrió una situación similar en diciembre de 2024, poco después de ser anunciada su participación en el certamen del Festival de Viña, y es que también debió salir a dar disculpas por polémicos dichos en redes sociales.

Un ejemplo de ello es lo publicado en su perfil de X, donde uno de sus mensajes se relaciona directamente con Chile, tras hacer referencia al gobierno de Salvador Allende.

El 12 de septiembre de 2023, un día después de los 50 años del golpe de Estado, Harris republicó en la red social un video que muestra la recordada protesta de mujeres contra el mandatario en 1971. Para acompañar el tuit, Harris publicó el siguiente texto: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.

A aquel comentario se suman los dichos en sus rutinas donde habla del presidente Gabriel Boric.

“Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”, indicó.

La "rutina" de George Harris contra el Presidente Gabriel Boric.

“Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país…”, comentó en aquella oportunidad.

Disculpas de George Harris por dichos sobre Salvador Allende

A raíz de la polémica sobre el tuit de Salvador Allende, el comediante venezolano debió salir a dar disculpas.

“Me arrepiento porque yo no viví a Allende”, indicó en conversación con el periodista Michael Roldán en el programa Only Fama de Canal 13.

“Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia, y que ese dolor no lo conozco. Ahí es donde incurrí en el error”. “Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno“, dijo el comediante.