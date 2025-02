Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El caso del joven venezolano, Adrián Simancas, que fue tragado y luego expulsado por una ballena jorobada en las frías aguas del Estrecho de Magallanes, se volvió viral a nivel mundial. El impactante video, grabado por su padre, Dell Simancas, muestra cómo el kayakista fue sorprendido por el enorme cetáceo, siendo engullido brevemente y luego emergiendo a la superficie ileso. En declaraciones al matinal Buenos Días a Todos de TVN, Adrián describió la experiencia como sentir un golpe por detrás y una sensación de succión, llegando a temer por su vida. La noticia se propagó rápidamente en medios internacionales como CNN, NBC News, Deutsche Welle, AP News, USA Today, BBC News, The New York Times, The Washington Post y The Guardian, quienes destacaron el increíble incidente captado en cámara.