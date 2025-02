La tarde del miércoles un impresionante video comenzó a circular en redes, el metraje mostraba a un joven kayakista que fue tragado y luego expulsado por una ballena en Punta Arenas.

Se trató de Adrián Simancas, que se encontraba haciendo kayak con su padre Dell Simancas, quien alcanzó a grabar el momento. Ahora, el joven de 24 años contó su experiencia.

En conversación con Buenos días a todos, Adrián explicó que ya había practicado kayak en el sector de Bahía del Águila y nunca se había topado antes con una ballena.

“Sentí como un golpe por atrás, entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo, como la sensación de cuando te golpea una ola, pero era demasiado fuerte”, recordó.

“Cuando volteo alcanzo a ver algo entre azul oscuro, blanco, me rosa un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí“, continuó.

“Pensé que había muerto”

Todo pasó muy rápido, comentó, y fue muy confuso, “no sabía qué pasaba y mientras estaba como hundiéndome, sin ver nada, yo pensé que había muerto y que ya no tenía nada que hacer“.

Adrián contó que cuando salió a la superficie pensó que algo lo estaba atacando y le preocupó que aquello pudiera derribar a su padre, que estaba a unos metros en el otro kayak, aproximándose para ayudarlo.

Fueron los conocimientos de su padre en maniobras de rescate que le ayudaron a mantener la calma. Además, previamente habían tomado todas las precauciones, de hecho, el chaleco salvavidas le ayudó a salir a la superficie.

“Él activa esas técnicas de rescate, pensamiento más en frío, buscar una solución en vez de entrar en pánico, que es lo que precisamente hay que hacer en estas situaciones, mantener el control”, apuntó.

“Fue una situación bastante extrema, en el momento para mí. Yo pensaba que podía empezar a saltar, a hacer los juegos que hacen estas ballenas“, agregó. Más tarde supo que se trató de una ballena jorobada, una especie que en ocasiones se acerca a los humanos por curiosidad. “Son muy inteligentes”, dijo.

Después del incidente, Adrián fue llevado hasta la orilla por su padre, una maniobra que le tomó varios minutos, ya que justamente antes de que apareciera la ballena el clima se tornó un poco difícil, con lluvia y oleaje.

“Cuando llegamos a la orilla nos dimos cuenta de lo que había pasado, estuvimos un poco riéndonos del susto“, contó. “Cuando lo veo en el video me sorprendió muchísimo”.

Pese a ello, Adrián fue crítico y dijo que algunas decisiones que tomaron durante el paseo en kayak los llevaron a terminar en esa situación, como el clima y el tiempo que les tomaría recorrer la bahía. “Estuvimos mucho tiempo en una zona alejada de la playa”, planteó.

El joven resultó ileso y no tuvo que asistir a ningún recinto médico. “Efectivamente, sí, estuve dentro de su boca y me expulsó. Si me hubiese caído encima, me hubiera lastimado mucho más”, teorizó.

Pese a la experiencia, Simancas aseguró que aprendió de lo ocurrido y continuará practicando tomando todas las precauciones necesarias.