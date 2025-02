La historia de Joe DiMeo, de 26 años, ha sido un símbolo de inspiración para muchas personas que han atravesado por una situación similar. Tras sufrir un grave accidente y recibir un trasplante de rostro y manos, su realidad cambió completamente. Hoy, tiene una nueva vida, un negocio en crecimiento y está casado con Jessica, una enfermera que conoció en Instagram.

En entrevista con revista People, la pareja contó su historia de amor, una que rompió con los prejuicios y que centra su vínculo en la admiración mutua de los enamorados. “La confianza de Joe brilla en todo lo que hace”, afirmó la profesional de 34 años.

El accidente que cambió la vida de Joe DiMeo

En julio de 2018, Joe (de entonces 18 años) sufrió un grave accidente automovilístico luego de terminar un turno nocturno en su trabajo. Mientras se dirigía a su casa, se quedó dormido frente al volante y su vehículo se estrelló. “El auto golpeó el costado de la carretera, chocó con una acera y se incendió”, recordó el joven.

DiMeo estuvo más de tres meses en coma y su proceso de rehabilitación fue bastante extenso. “Básicamente, era un bebé de 20 años otra vez, y eso no es genial”, contó. El joven sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, dejando a los médicos sin piel para realizar injertos.

Para recuperar su independencia, el trasplante era su única opción. En 2020, se sometió a este complejo procedimiento, convirtiéndose en la primera persona en sobrevivir a un trasplante de rostro y manos. El paciente recibió sus injertos de un donante de 47 años, su cirugía tardó 23 horas y participaron más de 140 profesionales.

Tras el hito que marcó Joe DiMeo con su operación, comenzó a ganar notoriedad y decidió compartir con el mundo su proceso de recuperación en redes sociales. A través de TikTok e Instagram, el joven documentó su día a día y compartió con sus seguidores su experiencia.

La historia de amor entre Jessica y Joe

Las redes sociales le dieron a Joe una plataforma para mostrar su realidad, pero también le permitieron encontrar el amor. Jessica y él comenzaron a salir en 2021 luego que DiMeo le mandó un mensaje a través de Instagram preguntando por su perro.

En ese momento, la joven trabajaba como enfermera de pacientes trasplantados. Si bien ella conocía la historia de Joe por un documental que vio, Jessica aclaró a People que nunca trabajó con él.

Los primeros seis meses mantuvieron una relación a distancia, ya que ambos vivían en ciudades diferentes. Sin embargo, nunca dejaron de hablar. Tiempo después, se mudaron a Nueva Jersey e iniciaron un nuevo camino juntos.

La pareja lleva una vida como cualquier otra, donde ambos realizan lo que más les apasiona. No obstante, hay ciertos aspectos que son diferente, pues tareas que son sencillas para Jessica, a Joe le toman un poco más de tiempo.

“Él me lleva y me recoge del trabajo. Lleva mi auto al taller porque no quiero hacerlo”, dice Jessica. “Yo corto las verduras en la mañana, y él cocina con lo que puede manejar”, acotó.

En diciembre de 2024, la pareja se casó en una emotiva ceremonia junto a toda su familia en Hawái. “Queríamos una boda al atardecer para que el sol no afectara tanto a Joe”, señaló Jessica.

Actualmente, el joven de 26 años escribe un libro y tiene su propia marca de ropa llamada “80 Percent Gone”.

La pareja comparte a diario en redes sociales su historia de amor con millones de personas. Pese a que también reciben comentarios ofensivos de una minoría, los enamorados no prestan atención a dichos mensajes.

Aunque Joe se define como un fanático de los autos y la moda, pretende convertirse en un orador motivacional, pues constantemente recibe mensajes de personas y padres de niños con discapacidad inspirados por su historia.