Adam Pearson es un actor distinto a los demás. A sus 40 años, este inglés ha tenido varias apariciones en documentales y ahora brilla en “A different man”, una película en que comparte roles con Sebastian Stan.

Con un talento que emociona, Pearson que padece neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad que causa tumores benignos en el tejido nervioso, aparece en la cinta con la imagen que lo ha acompañado desde su niñez.

Esta afección extraña que afecta a 1 de cada 2500 personas, no ha mermado la voluntad de este actor, que lejos de cumplir los cánones de belleza, ha sabido crear una carrera en la industria de la entretención.

Sin embargo, su historia comenzó con un accidente casero que le cambió la vida para siempre.

El drástico giro en la vida de Adam Pearson

Los primeros cinco años de vida de Adam Pearson, ocurrieron en total normalidad en su natal Croydon, una ciudad ubicada al sur de Londres. El futuro actor creció junto a sus padres Marilyn y Patrick, además de su gemelo Neil.

Ambos eran idénticos, hasta su madre solía confundirlos a diario. Aunque esto no volvió a ocurrir tras una caída, pues el pequeño Adam se golpeó la frente, pero el chichón nunca desapareció.

De esta manera, lo llevaron de urgencia al Hospital Great Ormond Street, donde un examen mostró que tenía un tumor en el cuello que le bloqueaba la tráquea, según consignó el Daily Mail.

Así pues, los médicos le detectaron neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que es incurable. Paulatinamente en su rostro aparecieron numerosos tumores, que fueron escondiendo sus infantiles facciones.

Si bien al inicio de la enfermedad, Adam tuvo 39 operaciones para eliminar el exceso de tumores, la neurofibromatosis le costó la visión en un ojo.

Pero al igual que su hermano, Neil también padecía la enfermedad, pero él no desarrolló los síntomas. No obstante, la afección le produjo epilepsia y severos episodios de pérdida de memoria.

A los 8 años, los tumores de Adam habían avanzado tanto, que su rostro no fue el mismo.

Vivir bajo el ojo ajeno

Ante este escenario, Adam Pearson tuvo que lidiar con las burlas de sus compañeros de colegio. Un proceso que le costó años para superar.

“Cada vez que pasaban El hombre elefante o El jorobado de Notre Dame por televisión, al día siguiente oía ese apodo”, remarcó Pearson en una conversación con revista People, mientras describía los inumerables momentos con los que debió lidiar.

Así las cosas, para Pearson, el colegio fue un auténtico calvario. “Respiraba profundamente antes de cruzar las puertas y trataba de aguantar”, sostuvo a la revista norteamericana.

Con el pasar de los años, Adam comprendió que su situación no iba a cambiar, lo que le permitió manejar de mejor manera las miradas inquisitivas de la gente.

De hecho, varias veces le preguntaron por qué no realizaba una intervención médica, aunque por la naturaleza de la enfermedad, cualquier operación resultara en vano, ya que los tumores crecen de forma constante. Así lo describió en una entrevista con The Guardian. “Todos estos tumores están envueltos alrededor de los vasos sanguíneos y los nervios, y no creo que la gente se dé cuenta de eso. La gente dice: ‘Hazte una cirugía’, y yo les digo: ‘Hermano, esto es después de la cirugía"”, dijo al diario inglés.

Si bien la amargura de padecer una enfermedad incurable lo marcó profundamente, Pearson pudo mantener un optimismo poco convencional, pese a tener una condición única. “Siempre supe que no encajaba en el molde convencional. Mi rostro estaba marcado por las huellas de una condición que me hacía destacar, y eso me alejaba de las normas tradicionales de belleza”, afirmó una publicación de Infobae.

Es justo este modo particular de ver su vida, que le abrió más puertas a Adam Pearson.

La oportunidad de actuar en Hollywood

En algunas ocasiones la vida tiene giros insólitos, esto lo sabe muy bien Adam Pearson, que un día del 2013, lo convocaron para hacer un casting para participar en la película “Under the Skin”, protagonizada por Scarlett Johansson.

Este acto fortuito, le permitió a Pearson adentrarse en el mundo de la actuación, uno que no pensaba que iba a llegar. “Nunca había actuado antes y no tenía intención de hacerlo”. Poco tiempo después, “estaba en Glasgow con Scarlett Johansson preguntándome qué demonios ha pasado”, indicó una nota de Fotogramas.

Después de 13 años intensos, hoy Pearson estelariza “A different man”, una cinta que cuenta la historia de Edward Lemuel (Stan), un actor introvertido con neurofibromatosis, cuya vida cambia tras someterse a un tratamiento experimental. En ese momento, conoce a Oswald (Pearson), un actor con la misma enfermedad.

Stan, que tuvo un compromiso exclusivo con la película, afirmó a People, que trabajar con Pearson enriqueció su actuación. “Adam es un hombre sincero y muy honesto. Nos entendimos de inmediato”, enfatiza Stan. “Fue amable al hablarme abiertamente sobre su infancia y lo que encontró en su vida. Todo eso fue vital para que yo pudiera construir un pasado para mi personaje”.

Con ello, Stan, que usó una prótesis para simular la neurofibromatosis, salió en público para ver la reacción de la gente. El intérprete de Edward dijo que no había “nada más consciente o aislante que esa experiencia”, expresó a Sky News.

De este modo, Sebastian Stan también fue capaz de defender a su compañero, cuando un periodista en el Festival de Cine de Berlín, llamó “bestia” a Pearson. “Voy a llamarte la atención por el uso de esa palabra. Creo que parte de la importancia de la película es que no siempre tenemos el vocabulario adecuado para tratar ciertos temas”, comentó enojado Stan.

Finalmente, Pearson que logró codearse con estrellas de la talla de Stan y Johansson, insiste en cada entrevista que “la amabilidad puede llegar muy lejos”. Una verdad que resuena con más fuerza en estos días.