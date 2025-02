Carla y Francisco demostraron que el amor todo lo puede, ambos lucharon por su relación, superaron una dura enfermedad y cumplieron los sueños que siempre soñaron de adolescentes.

Han pasado seis años desde que fue emitido el primer episodio de la segunda temporada de “Contra viento y marea” de Canal 13, conducido por Francisco Saavedra.

La historia estuvo marcada por Francisco Donoso y Carla Olguín, una joven pareja con dos hijos y muchos sueños por delante que de pronto vieron su vida empañada por una leucemia, la cual llegó de un día para otro a la vida de Francisco.

Conmovedora historia de Francisco y Carla

En aquel entonces ambos tenían 26 años, se conocieron en el colegio a los 16 y fueron padres adolescentes. Él era un fanático del deporte, en especial del fútbol y quería ser una gran estilista.

Francisco fue diagnosticado con leucemia a los 24 años, logró superarla con un específico tratamiento, pero recayó ocho meses antes de iniciar las grabaciones del programa de Canal 13.

En aquel entonces sólo tenía posibilidades de sobrevivir con un trasplante de médula ósea, el que su hermana logró donarle sin pensarlo dos veces.

Fue así como la enfermedad de Francisco trajo grandes dificultades emocionales pero también económicas a la familia. Por un lado él intentaba sobrevivir en la camilla de una clínica y Carla, como podía, se hacía cargo de todo las necesidades de su pareja e hijos en el hogar.

Con la ayuda de Pancho Saavedra y la producción del programa, ella consiguió levantar su peluquería y así poder mantener a su familia. Por otro lado, el cuerpo de Francisco poco a poco aceptó el trasplante de médula ósea y ambos pudieron cumplir el sueño de contraer matrimonio con una especial ceremonia rodeada por su familia y amigos.

Seis años después de conocerse su historia en “Contra viento y marea”

Seis años después de ser emitido “Contra viento y marea” por televisión, la pareja conversó en exclusiva con BioBioChile, donde revelaron que su vida no ha estado ajena de dificultades médicas.

Ahora ambos tiene 33 años, se les ve contentos, y un tanto distintos en cuanto a su aspecto desde hace 6 años, pero igual de enamorados.

Actualmente viven en Padre Hurtado, región Metropolitana, junto a sus dos hijos, sus perros, gatos y rodeados de naturaleza.

Carla mantiene su salón de belleza en el mismo lugar que dejó su padre para realizar sus labores de estilista, ahora también sumó la venta de productos capilares con su propia marca y Francisco se dedica de lleno a su trabajo como mueblista y al fútbol.

En estos años la pareja revela que “han cambiado muchas cosas”, todas para bien.

“Nosotros lo que vivimos igual fue fuerte, independiente del capítulo, lo que estábamos viviendo en ese momento igual era fuerte. Entonces cuando me acuerdo, me viene una nostalgia…Como que después de todo eso nos dedicamos solamente a disfrutar”, dijo Francisco un tanto emocionado durante la entrevista.

En sus recuerdos revela que posterior a su trasplante de médula ósea, nuevamente debió someterse a una operación como consecuencia de un medicamento que debió tomar durante su tratamiento.

“Me operé, me dio una necrosis bilateral y me tuvieron que poner prótesis en las dos caderas”, cuenta.

“Tomaba muchos medicamentos, todos los días eran como 42 pastillas diarias. Y dentro de esa yo tomaba mucha prednisona, que son unos corticoides, y eso fue lo que a mí me necrosó las caderas”, menciona.

“Era parte del tratamiento, pero fue como una consecuencia igual”, explica. Ante aquella secuela, los dos indican que los médicos nunca les mencionaron que aquello podría pasar.

Nueva operación y tratamiento

“No sabíamos. Después investigando… te tienen que hacer un control a los huesos, es como un examen, pero eso nunca me lo hicieron. Después me encontré con la sorpresa no más y me dijeron que era parte de eso, así que lo tuve que aceptar nomás”, revela Francisco.

“De un día para otro empezó con unos dolores donde no podía caminar. Anduvo con muletas, en silla de ruedas porque ya después eran las dos y el dolor cada vez aumentaba más”, recuerda Carla.

Aquel episodio significó un nuevo golpe para su salud, Francisco debió ser intervenido en sus caderas, lo que significó nuevas idas a la clínica, una nueva hospitalización, tratamientos y terapias para aprender a caminar desde cero.

Aquello también sumó una nueva complicación para la pareja, pues también enfrentaron problemas para realizar la operación donde anteriormente Francisco se había tratado la leucemia.

“Dentro de la carta resguardo – que es lo que yo tenía- , todo lo que a mí me pasara dentro del trasplante me lo tenían que hacer. Entonces el médico en la clínica me dijo que no, que eso no correspondía. Yo decía, ‘sí, esto es parte del tratamiento"”, dijo.

“‘Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero caminar, si ya vengo de una leucemia terrible’, lo único que quería era estar bien, a mí me daba lo mismo si me operaban en el hospital, clínica, me daba lo mismo, pero ellos no querían, y ahí con el programa me ayudaron a meter presión”, cuenta.

En aquel entonces Pancho Saavedra realizó “Contra viento y marea: El amor después de la tormenta”, en donde se reunía meses después con las parejas para saber de ellos y su estado.

En aquel contexto, su intervención fue clave para que las cosas volvieran a tomar un rumbo positivo para la pareja.

Después de ello Francisco pudo recibir las prótesis sin ningún problema, luego llegó el proceso de rehabilitación para después seguir con su vida como él siempre quiso.

Juntos contra viento y marea: A salvo de la leucemia y ambas caderas recuperadas

“Ahora él todo bien, super sano, juega a la pelota, como que no tuviera prótesis, nadie se imagina que tiene prótesis en las dos caderas. De los 7 días juega cuatro o cinco”, cuenta Carla entre risas.

Francisco también revela que actualmente es parte de un equipo de fútbol de trasplantados, los que en 2024 salieron campeones mundiales del primer mundial de aquel deporte con personas trasplantadas y este año participaran en una olimpiada en Alemania para defender el título.

En cuanto a la leucemia, ambos cuentan con mucha alegría que desapareció y ya no está en su cuerpo. “Ya cero. Nada, nada. Estoy sano”, dijo Francisco.

Con un panorama alentador y diferente al de seis años, la pareja cuenta a BioBioChile que se dedican a sus rubros y tratan de disfrutar su vida familiar y de pareja.

Aunque hay cosas que no cambian tanto, ya que la popularidad que alcanzaron tras darse a conocer su historia de superación, continúa con personas que aún siguen reconociéndolas en la calle.

Seis años atrás muchos de ellos le escribieron a Francisco por redes sociales para enviarle apoyo, cariño o comunicarle que rezaban por él para su pronta recuperación. Incluso recuerda que le llegaron mensaje desde el extranjero.

Aquello no se perdió cuando ambos dejaron de ser el foco de atención en televisión. “Fuimos bien aceptados, como que toda la gente nos trata con mucho cariño”, dice Carla.

“Mucha gente que también se nos acercaba, gente que también tenía cáncer o familiares con cáncer… y ahí uno igual le da ánimo a la gente porque no es lo mismo vivirlo que que hablarlo de afuera, porque cómo él lo vivió y yo como su compañera también lo viví más de fondo, la gente a veces también busca una palabra de aliento”, recuerda Carla.

Sueños como pareja y familia

Respecto a sus sueños como pareja y familia, ambos son sinceros en decir que solo quieren disfrutar y vivir la vida como siempre soñaron.

“Vivir, disfrutar lo que nosotros tenemos. Tenemos aspiraciones siempre grandes, porque somos gente trabajadora, pero no estamos con la ambición de comernos el mundo. Queremos disfrutar lo que tenemos, si podemos mejorar, mejoramos”, menciona Francisco.

“Las metas que tenemos ahora es mantener eso. Más que comprar una casa gigante es mantener lo que hemos logrado y seguir cultivando nuestra relación porque nosotros llevamos 17 años juntos”, añade Carla.

“Uno tiene que cultivarlo y tiene que aferrarse, no darse por vencido, porque uno pasa por altos y bajos como pareja, como dos personas independientes que tienen pensamientos distintos”, agrega.

Además de aquellos sueños y metas, aseguran que quieren volver a casarse, y realizar un matrimonio simbólico cuando cumplan 20 años, todo como una manera de agradecer el tiempo juntos.

Sus días también incluye dar gracias a Dios por lo que tienen, revelan que todos los domingos van a la iglesia cristiana. “Para mí es un cambio porque yo no creía en Dios. Con todo lo que pasó, yo me peleé con Dios, yo no quería nada” dijo Carla.

“Entonces, para mí fue un cambio igual acercarme a Dios y todo, pero al final uno va entendiendo cosas y va uniendo cabos también”, agrega.

Antes de terminar Carla revela que “Francisco es un milagro porque la enfermedad de él tenía muy bajo pronóstico de sobrevida, y salió adelante porque él también tiene una fuerza interior heavy, nunca se dejó vencer y él ahí estuvo siempre”.