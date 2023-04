Jennifer Young, la modelo inglesa que se coronó como Miss Inglaterra en 2007, arriesga hasta 20 años de cárcel en México tras ser acusada de tráfico de drogas. La modelo lleva alrededor de nueve meses en prisión, hecho que mantuvo en secreto hasta que su madre dio con su paradero en marzo de este año.

La mujer de 33 años se estaba desempeñando como guía turística, por lo que en sus últimos años se había dedicado a viajar por el mundo, siendo México una de sus últimas paradas. Sin embargo, en agosto del 2022, Young fue arrestada luego de que, según el medio Infobae, se realizara una inspección a su equipaje en el aeropuerto de Cancún.

El resultado de dicha investigación dio con que el equipaje de Young trataba de una maleta con doble fondo, donde llevaba más de 13 kilos de droga escondida en paquetes y botellas.

Pese a que Young fue inmediatamente arrestada por presunto tráfico de drogas, la modelo quiso mantener oculta su difícil situación a su familia, con quien se contacta constantemente, asegurando que estaba viajando por el país.

Pero la verdad llegó a la luz en marzo, cuando la madre de Jennifer, Angela, no recibió una llamada de su hija por su cumpleaños.

Un encarcelamiento secreto

“Yo sigo en shock. Sabía que Jenny estaba en México, pero pensé que estaba de viaje. Acabo de enterarme de que Jenny está en prisión”, confesó desconsolada la mujer a Daily Mail. “Mi cumpleaños es en marzo y, no importaba en qué parte del mundo estuviera, Jenny siempre me llama. Pero esta vez no, por lo que me preocupé”, narró.

En búsqueda por saber su paradero, Angela se puso en contacto con una amiga de Jennifer, quien, tras muchos mensajes, le confesó que su amiga estaba en la cárcel. “Así me enteré de toda la historia. Que ella llevaba meses en la cárcel de Cancún, la que estaba terriblemente sobre poblada. No sé cuántas personas había en su celda, pero fue terrible”, dijo.

De acuerdo a su madre, Young fue trasladada a otra prisión en las afueras de Ciudad de México, donde todavía espera su juicio. “Podría recibir una sentencia de 20 años. Estoy tan preocupada”, se lamentó.

El destino de la Miss Inglaterra 2007 en la cárcel

La mujer aseguró también que su hija recibió visitas del cónsul británico en México, aunque continúa a la espera de un abogado para poder discutir su juicio.

“Está bien ahora, que tiene una celda para ella sola. Es mucho mejor que el otro lugar. Además, los presos pueden recibir visitas de familiares. Los familiares traen comida y otras cosas”, comentó Angela, lamentando que su hija no le hubiera hablado de su situación.

“Ella me había llamado antes, pero nunca me dijo que tenía problemas. Me llamó desde la cárcel, por eso eran solo cinco minutos. No me ha contado de lo que pasó, y no sé quien la escucha cuando me llama, nuestras conversaciones son: ‘te amo, hablamos pronto"”, contó.

“Aún no caigo en cuenta de todo lo que pasó, no puedo dormir, pero esto no se trata de mí, se trata de Jenny y de cómo superará todo esto”, cerró.

En caso de ser declarada culpable de tráfico de drogas, Young se arriesga a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.