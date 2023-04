Medios en Inglaterra informaron sobre el caso de Michaela Ogilvie, una modelo de Onlyfans que quedó atrapada en una cueva mientras generaba nuevo contenido para su sitio exclusivo. Fue rescatada por funcionarios de la costa en las cercanías de Ramsgate.

De acuerdo a lo expuesto por el diario británico Mirror, la mujer se encontraba posando para generar fotos y videos para su perfil del sitio web. Luego de unas horas, decidieron junto a su equipo ir a una cueva para lograr nuevas instantáneas.

Las personas estaban trabajando y no se dieron cuenta del alza de la marea del mar, la cual a los pocos minutos bloqueó la entrada hacia el lugar. Habían quedado atrapados.

Fue así como uno de ellos contactó al 999, número de emergencias de ese país. Media hora más tarde llegaron hasta el lugar funcionarios de la Royal National Lifeboeat Institution.

En una posterior entrevista, la modelo de Onlyfans indicó que debió guiar a los rescatistas a través de la aplicación Snapchat.

OnlyFans Model Michaela Ogilvie Rescued After Getting Trapped In A Cave During Photoshoot (Photos) https://t.co/LV0usN1uXT pic.twitter.com/z0IDsvrNL2 — Robert Littal BSO (@BSO) April 16, 2023

Odisea de Michaela Ogilvie

“Cuando vi que subía la marea pensé: ‘¿cómo he podido ser tan estúpida?’. No podía salir de ninguna manera, el mar había entrado completamente. Miré a los acantilados preguntándome si podría subir. Luego volví a mirar la cueva pensando: ‘si me quedo ahí dentro se llenará de agua y podría ahogarme”, indicó.

“Afortunadamente, tuve el cerebro para usar Snapchat porque no tenía señal allí, así que no podía mostrar mi ubicación. Estaba en los mapas de Snapchat y haciendo zoom y me encontraron”, agregó.

Por último, Michaela Ogilvie indicó que el grupo tuvo culpa en lo que ocurrió en aquella playa, debido a que no hicieron caso de letreros que advertían peligro.

