No cabe duda que el Completo es uno de los clásicos dentro de la comida rápida chilena. La mayoría de los extranjeros aprueba este sándwich criollo, muchos incluso le muestran respeto. No obstante, el fallecido chef estadounidense Anthony Bourdain no tuvo piedad con él.

Bourdain, reconocido especialista de CNN que falleció en 2018, visitó nuestro país en 2009. Su idea era probar parte de la gastronomía local y dar sus impresiones.

Respecto al completo, el guía llevó al chef extranjero hasta Viña del Mar, específicamente al local llamado Sibarítico, conocido en aquella región por el tamaño de sus preparaciones.

Precisamente aquello fue su primer inconveniente, ya que tras observarlo unos segundos dijo: “Oh por dios, es enorme”. A eso se suma que tuvo bastante inconvenientes para hallar la forma de dar el primer bocado.

“¿Qué tan borracho tienes que estar para poder comerte toda esta cosa?”, bromeó con su acompañante mientras comía, intentando morder al sándwich desde los lados, para finalmente rendirse antes de siquiera comer la mitad.

“¿Qué puede uno siquiera decir al ser enfrentado con una salchicha estilo Ron Jeremy, nadando en un mar de palta y mayonesa?”, aseguró, admitiendo estar perplejo ante lo que tenía en sus manos.

Asimismo, reconoció que el pan del completo más bien parecía un “zapato de payaso lacio”. Desafortunadamente, sólo pudo comer la mitad.

Sobre el final, y a modo de evaluación, el chef indicó que la preparación era “increíble, pero vergonzosamente deliciosa”, asegurando que cambiaría la forma de cocinar la salchicha.

“Yo cocinaría un poco la salchicha en una parrilla, para dorarla y darle otro toque de sabor”, expuso.

Su compañero, sin embargo, le dijo directamente que: “quedaría mejor, sí. Pero por tradición eso no se hace”.

El viaje de Bourdain continuó a través de la historia gastronómica del país, sin embargo, fue este el momento que dejó una marca imborrable de su mente, llegando a comparar a otros hot-dogs tradicionales con el famoso completo chileno cada vez que tenía la oportunidad.

Fue así como Chile quedó grabado en la mente de uno de los chef internacionales más reconocidos del mundo. No a través de nuestros pasteles de choclo, mariscos o incluso empanadas, sino gracias al innegable sabor del humilde completo