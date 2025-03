Un chileno vivió un tenso momento en un restaurante de Tucumán, Argentina, al ser acusado de irse sin pagar la cuenta tras disfrutar de la cena con su familia. Según medios argentinos, el hombre habría intentado realizar la maniobra conocida como "perro muerto", pero se vio obligado a regresar al local porque uno de ellos olvidó su celular en la mesa. En medio de la discusión, el cliente argumentó que desconocía que se le cobraría por el servicio de cubiertos, ya que en Chile no es una práctica común. La situación escaló hasta la llegada de la policía y la presentación de una denuncia en su contra.

Un compatriota chileno vivió un tenso momento en un restaurante de Tucumán, provincia al noroeste de Argentina, cuando cuando fue acusado de irse del local sin pagar la comida que había consumido él y su familia.

Un hombre fue a cenar junto a dos personas, una de ellas su hijo, con quienes habría hecho “perro muerto”, es decir, a la hora de tener que pagar la cuenta, se levantaron y se retiraron del lugar sin decir nada, asegura el medio argentino Rosario3.

Sin embargo, la encargada del local asegura en el registro que ella misma grabó, que a uno de ellos se le habría quedado su teléfono celular en la mesa donde comieron. Es por eso que media hora después tuvieron que volver al local para recuperarlo, asegura.

Por otro lado el chileno, con un poleron de la Selección Chilena, argumentó que habían dejado el lugar para devolverse hasta hotel, esto con el fin de ir a buscar una tarjeta y regresar a pagar al restaurante.

Dentro de todo el ajetreo, se escucha al hombre decir que él no estaba enterado de que en el local le cobrarían el servicio de los cubiertos, pues como sabemos, en Chile este cobro no se realiza. A lo que la dueña le responde que es él quien elige si sentarse a comer o no y que, antes, debería leer la letra chica.

La historia terminó con dos policías en el lugar tomando los testimonios y una denuncia del restaurante en contra el hombre, aseguró el medio Argentino.

