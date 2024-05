Se hizo llamar Gokú, le envió más de 100 correos electrónicos e incluso le hizo un análisis FODA. Esta situación fue denunciada por el músico Sergio Infante, quien asegura sufrir acoso por parte de la astróloga e influencer Miau Astral hace más de 7 meses.

El hombre interpuso una denuncia, que ya fue acogida por la Corte de Apelaciones, alegando hostigamiento, amenazas y difamaciones a través de redes sociales.

Según señala Infante, ambos estrecharon un vínculo a través de una aplicación de citas, luego tuvieron 3 encuentros de 2 horas aproximadamente. La última vez que se vieron, él decidió poner fin al vínculo. Justo ahí, aseguró, fue la amenaza de “funa”.

La denuncia contra Miau Astral

Es en ese momento que comienza el “infierno” que asegura vivir Infante, quien, en conversación con La Radio, entregó detalles de lo que habría vivido desde octubre de 2023.

“Lo que pasó es que, la última vez que la vi, ella me llevó a la pieza, me sentó en una silla, me puso unas piedras en el cuerpo, tocó un tambor y cantó en una lengua que no conozco”, indicó.

“Después de eso, después de la última vez que la vi, hablamos unos días más, casi una semana, por redes sociales, y la boquee de redes. Después empezó mandándome SMS, videos porno, decía que quería estar conmigo. Un par de semanas después se consiguió mi correo”, añadió.

Además, a través de correos electrónicos le hizo creer que estaba embarazada y que había tenido un aborto espontáneo.

“El 11 de diciembre me hizo una funa pública en sus redes, donde invitó a la gente a no trabajar conmigo, que yo había sido candidato a diputado por la Lista del Pueblo, lo que es falso”, aseveró.

“Estuvo todo diciembre escribiendo sistemáticamente todos los días. Le respondió comentarios a apoderados del colegio de mi hijo, le escribió a mi hermana, a tíos, a tías, a primos y primas”, añadió.

“Les decía el mismo mensaje, que yo era drogadicto, peligroso para mis hijos, maltratador de mujeres, o que era nefasto ser humano”, concluyó.

Consuelo Ulloa presentó su defensa a través de un abogado. Un documento en el que señala que se encontraba en un “estado emocional frágil” por la muerte de su mejor amiga y que Infante apareció en su vida con deseos de “cuidarla y protegerla”.

Dichos que, según la defensa, fueron desentendidos con el tiempo generando una relación intermitente de tira y afloja.

Pese a que intentamos contactar a Miau Astral, no hubo respuesta. La última referencia que hizo al tema en sus RRSS fue un post donde asegura que contará su verdad en un libro.