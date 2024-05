La Corte de Apelaciones acogió a trámite un recurso de protección presentado por un músico contra la influencer Miau Astral, alegando acoso y funas en redes sociales. Según La Tercera, el artista asegura haber recibido amenazas y correos electrónicos de la astróloga, quien creó cuentas falsas para contactarlo. Tras conocerse en una app de citas, todo se complicó cuando ella insinuó quedarse en Chile si él se lo pedía, lo que desencadenó una reacción violenta de la influencer. Después de una serie de encuentros, Miau Astral lo funó en Instagram y, según documentos presentados, extendió los malos tratos a sus allegados. La astróloga, por su parte, argumenta que él declaró amor y deseos de relación en su último encuentro. Hasta el momento, Miau Astral no ha respondido a las solicitudes de BioBioChile para su versión de los hechos.

La Corte de Apelaciones acogió a trámite un recurso de protección interpuesto por un músico contra la astróloga e influencer ‘Miau Astral’, quien denuncia haber sido víctima de acoso y funas en redes sociales por parte de la mujer.

De acuerdo a lo que informa La Tercera, en la acción legal el artista aseguró que recibió gran cantidad de correos electrónicos y amenazas por redes sociales de parte de la influencer.

Asimismo, detalla que ‘Miau Astral’ creó cuentas falsas en soportes digitales (Instagram) para ponerse en contacto con él.

Los hechos

SEgún el recurso, al que también accedió BioBioChile, se detalla que ambos se conocieron en la aplicació Bumble, tras lo cual tuvieron una cita en el departamento de la mujer, la cual se extendió hasta la madrugada.

Ambos tuvieron un segundo encuentro, en el mismo lugar. Hasta ese momento todo se desarrollaba en completa normalidad.

No obstante, asegura el presunto afectado, todo se complicó cuando la astróloga lo contactó para decirle que tenía planificado radicarse en México, pero su decisión final dependía de si él le pedía quedarse en Chile o no.

“Ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria”, indicó el recurrente.

“Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”, agregó.

Miau Astral usó "Gokú Diaz", "Luis Emilio Recabarren" y "Alfonsina Storni" como pseudónimos para enviar una lista de correos pic.twitter.com/gIHy3EzOOk — Simón 🇨🇱🇵🇸🌹 (@simonposting) May 30, 2024

Los documentos indican que ambos tuvieron una tercera cita, a fines de 2023, tras la cual el artista dejó en claro que no buscaba un vínculo más serio, lo que habría generado aún mayor molestia en ‘Miau Astral’.

Además se asegura que el hombre bloqueó a la persona de redes sociales, por lo que ella comenzó a enviarle gran cantidad de correos electrónicos.

Se reporta, además, que desde el 3 diciembre hasta el 7 de diciembre de 2023 le escribió bastantes e-mails utilizando diversos nombres falsos.

“El mismo 7 de diciembre redactó un correo en donde señaló que había soñado con los hijos de mi representado, momento en que asustado decidió desbloquearla de WhatsApp para escribirle un mensaje que decía textual: ‘Te deseo lo mejor. Pero aquí no es. Por favor respeta mi espacio’”, se reportó.

“Finalmente y luego de las amenazas, la noche del martes 11 de diciembre de 2023 ella realizó una funa en contra de mi representado en su cuenta de Instagram, cabe señalar que ella tiene status de influencer de redes sociales y que su cuenta @MiauAstral tiene gran alcance comunicacional”, consigna el documento expuesto.

“Por lo tanto, más de 35.000 personas pudieron ver lo que ella transmitía sobre mi cliente y que en dicha instancia lo individualizó con nombre y apellido, profirió mentiras sobre su persona, deslegitimó su trabajo y sus convicciones, incluso llamó a su público a que replicaran el mensaje que ella estaba entregando y pidió que la gente no lo contratara, perjudicándolo directamente, en virtud de que él trabaja en el área audiovisual”, agregó.

Tras aquello, sostienen, los malos tratos y amenazas se habrían expandido hasta familiares y amigos del músico.

“Mi representado recibió mensajes privados en su cuenta de Instagram y Whatsapp de amigas de la mujer tratándolo de psicópata y mandándolo a tratamiento psiquiátrico por no responderle en los términos que ella esperaba”, indicaron.

El recuerdo concluye que la relación entre ambos se extendió por una semana.

Desde el lado de Miau Astral expusieron que: “Mi clienta tenía planes de mudarse de país y había obtenido una visa, pero detuvo todo movimiento debido al duelo en el que se encontraba. Él apareció entonces en su vida con el deseo de cuidarla y sostenerla, de hacerse presente en su vida”.

“El último encuentro que tuvieron en persona, él declaró amarla y tener deseos de hacerla feliz, además de entablar una relación, que ella aceptó. Él durante el último encuentro tuvo un ataque de pánico que ella tuvo que contener, además de instarlo a que buscase ayuda psicológica y psiquiátrica para resolver sus problemas internos”, añadieron.