Una ceremonia religiosa en Luisiana, Estados Unidos, fue interrumpida por un adolescente con un arma. Todo quedó registrado en una transmisión en vivo.

Durante la jornada del sábado pasado, la Iglesia Católica de Santa María Magdalena en Abbeville, celebró una misa por la primera comunión de un grupo de 60 niños.

La ceremonia, era transmitida en vivo desde la sede, con la cámara enfocada en el padre y los acólitos en el altar.

En un momento todo fue interrumpido, cuando entró un adolescente de 16 años con un arma entre sus manos.

Según informa Infobae y CNN, el menor llegó hasta el lugar desde la puerta trasera, cargando un rifle.

La congregación, entre ellos padres y niños, rápidamente reaccionaron sorpresivamente, lo que generó un caos al interior de la sede religiosa.

Sin embargo, según detalla un comunicado de la iglesia, un grupo de personas logró mantener el control, rodear al adolescente y llevarlo a las afueras del lugar, hasta la llegada de la policía.

En el único video compartido en las redes sociales, se logra ver, posteriormente, al padre junto a sus acólitos de pie ante el altar, pidiendo a los feligreses entonar una oración.

USA

An anti Catholic terrorist was arrested after entering a Catholic Church with a rifle, intending to massacre children and families during a First Holy Communion ceremony in Abbeville, Louisiana pic.twitter.com/5MI36mq20t

— Catholic Arena (@CatholicArena) May 12, 2024