Desde el barrio porteño Parque Patricios, la muerte de Milo Alexander Derto, de 2 años de edad, conmocionó a toda la Argentina. La forma en que habría ocurrido, según la acusación contra su propia madre, es estremecedora.

El crimen de Milo, como lo han calificado algunos medios, entre estos TN, tiene varios componentes a reportar, pero también a analizar. La violencia doméstica, la decisión del padre del niño de irse de casa, y las amenazas que, según él, la mamá de la criatura hizo, se conjugan. Sin olvidar que la joven estaría abusando de los ansiolíticos.

Se trata de Paula Guerrero, madre del menor y, hasta el 1 de enero, pareja de Felipe Derto. Ese día decidió irse de la casa que compartían los 3, ante la constante violencia de la mujer, en ese que resultó ser un hogar fallido.

“Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en medio para que no la deje”, declaró a los referidos medios.

Cuando ocurrió lo inevitable, Felipe decidió ir a la 4º Comisaría de Parque Patricios. Ahí, por medio de una denuncia, consiguió que fueran hasta el domicilio donde se encontraba Milo. “Fueron a verlo pero, dentro de todo, en ese momento el nene estaba bien”.

Felipe asegura que comenzó a recibir indicios de la madre de su hijo. La amenaza, dice, se ceñía sobre el pequeño, mediante mensajes de audio en los que le decía que antes que él se quedara con Milo, lo mataba y después se mataba ella.

Alex, identificado como tío del niño, recibió un perturbador mensaje en un minuto y medio, según publicó Perfil.

“Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate”.

Con pruebas en mano, el pasado 14 de enero, el padre del niño acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). “Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al nene”. No obstante, de ahí vino la tragedia.

“Me hiciste m… con lo que contaste”: la muerte de Milo

Fue en cuestión de horas para que Paula García se enterara del paso que su expareja daba para quedarse con el niño, mientras los tribunales lo resolvían de forma definitiva.

Entonces, vino el principio del fin para Milo, el inocente de 2 años en medio de la situación.

“Me hiciste m…con todo lo que contaste”, le dijo por teléfono la mujer. Horas más tarde, el padre del niño recibía la peor de las llamadas.

Hasta el hospital bonaerense del barrio de Parque Patricios, llegó Milo. Su menudo cuerpecito ya estaba sin vida, según reportes oficiales.

“No puedo creer que mi hijito está muerto. Se fue de esta vida sin haber cometido ni un pecado. Ya les di todo y ahora lo voy a borrar, no puedo vivir con eso”, declaró más tarde el padre del niño, haciendo referencia a todas las pruebas que tenía en su poder.

Un Juzgado en lo Criminal y Correccional lleva la causa contra Paula Guerrero, acusada de quitarle la vida a su hijo.

El juez a cargo, ordenó un allanamiento a la vivienda de la mujer, donde se le incautó dos celulares, una tablet y decenas de elementos, entre estos las almohadas que habían en la casa. Fue detenida y aguarda el siguiente paso judicial en su contra.

“La justicia actuó rápido, pero tuvo una falla”

Ayelén Derto es la hermana de Felipe. Era la tía de Milo. La familia paterna del fallecido niño, vive un duelo enorme, pero conserva fuerzas para denunciar lo que asegura es un asesinato.

“Paula estaba obsesionada con mi hermano”, aseguró, insistiendo en que amenazó con matar a su sobrino, desde que su hermano puso fin a la convivencia.

No sólo eso. La tía de Milo, reconoce que su excuñada “tenía ataques de ansiedad, creo que se hizo adicta a los ansiolíticos”.

Para Ayelén, hubo un error grande desde los operadores de justicia.

“La Justicia actuó rápido, pero tuvieron una falla”, sostuvo a La Nación +.

Sucede que, a sólo horas de que Felipe acudiera a la Oficina de Violencia Doméstica, un funcionario le llamó a Patricia Guerreo para comunicarle que había sido denunciada y que en cuestión de días la custodia del menor pasaría provisoriamente en manos del padre este, mientras se dirimía en tribunales la causa.

“El error para nosotros fue anunciarle que iban a sacarle la tenencia y no llevarse al nene en el mismo momento”, declaró la tía de Milo.

Pasaron pocas horas, luego de que la madre del niño recibió dicho llamado, para que acudiera al hospital, con su hijo muerto. Aseguró, que el niño no podía respirar.

Al cierre de esta nota, la causa de muerte es un paro cardiorespiratorio, en tanto se investiga un presunto estrangulamiento.

Ayelén Derto, asegura que su excuñada estuvo consumiendo pastillas contra la ansiedad durante 10 días y que su familia de la acusada estaba al tanto de toda la situación.

“La familia de ella sabía cómo estaba, pero agredían a mi hermano como si fuera su culpa”, aseguró.

En tanto, los pedidos de justicia para Milo se han multiplicado desde que se supo su muerte. En Argentina, las redes sociales se han volcado, como ocurre en estos casos, a exigir justicia por lo que consideran un crimen y a pedir consuelo para un padre destrozado por la tragedia.