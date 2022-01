Es un caso frío, pero no por haberse dejado de investigar. Todo lo contrario. La frialdad viene de la madre del niño de 11 semanas, asesinado por el novio de esta, tras propinarle una paliza. Se trata de un suceso que tiene a todo un país consternado por la reacción de la que se supone debía ser la persona que más lo protegiera en el mundo.

Lucci Smith llevó por nueve meses en el vientre al pequeño Teddie. Tenía casi 3 meses de nacido cuando fue asesinado, según la policía de Reino Unido donde el trágico suceso resuena con fuerza, así como la forma en que su madre había reaccionado.

Kane Mitchell, de 31 años, se llama el hombre al que las autoridades apresaron, acusándolo de asesinar al hijo de su pareja.

No era la primera vez, según consta en la publicación de The Sun. Ese medio consigna que al sujeto se le acusa de propinarle golpes a la criatura, desde su nacimiento.

Sin embargo, el día de su muerte, el bebé Teddie fue “agarrado con fuerza”, “sacudido vigorosamente” y lanzado con tal fuerza “que su cabeza se golpeó contra una superficie dura”, según los reportes oficiales.

Esa fatídica fecha para el bebé, ocurrida en noviembre del 2019, la madre del niño se encontraba en una actividad escolar. Tardó en llamar a los servicios de emergencia y cuando se apareció en casa, ya era tarde para su pequeño hijo que no cumplía ni los tres meses de vida. No obstante, su madre no estaba con él, mientras lo vapuleaban.

La autopsia fue contundente, directamente proporcional a los golpes que Teddie recibió: fractura de cráneo, hemorragia en el cerebro y varios huesos rotos.

Faltaba por deducir responsabilidades, pero al cuidado del niño estaba Mitchell. La policía de Cambridgeshire, donde ocurrieron los hechos, fue tras él.

“No tengo idea”: la escalofriante respuesta de Lucci

La aprehensión vino luego de las circunstancias en las que murió Teddie. Fue entonces que la policía comenzó a indagar a fondo, con interrogatorios contra la pareja, que arreciaban con el paso del tiempo.

A ella, la llenaban de preguntas por lo sucedido a su hijo, esperando que su corazón de madre se quebrara y delatara a su pareja. No lo hizo. El escalofriante relato, captado en video en la estación de policía, dejó a varios de sus miembros sin palabras.

Una detective le pregunta cómo y quién hizo las lesiones a su hijo. Lucci, le respondió fría y calculadoramente.

– ¿Hay alguna cosa que quiera decir en relación al análisis forense? ¿Tiene alguna explicación sobre cómo Teddie se hizo esas lesiones? – No – ¿Fue un accidente o algo que hizo usted? – No tengo idea – No tiene idea… – ¿O está encubriendo a alguien? – No – ¿Hay alguien de quién usted tenga miedo y la razón por la que usted lo esté encubriendo es que le teme?

–

No – ¿No hay alguna cosa…? – Si lo hubiera lo habría dicho, después de todo él era mi hijo y me importaba más que nadie.

Existen los mensajes de texto donde la pareja discute. La mujer recibe fuertes amenazas a su integridad física por parte de Mitchell. Ella le dijo después a la policía que eran peleas como las que tiene cualquier pareja. Su hijo pagó las consecuencias de eso.

Al turno del entonces principal sospechoso del crimen, negó haber sido violento con su pareja y haber golpeado a su bebé desde el día en que nació, hasta dejarlo sin vida. En las imágenes se deja ver consternado, pero en la estación policial estaban convencidos de que era el responsable del deceso del niño.

Antes de los interrogatorios, en el hospital al que la pareja acudió con Teddie a punto de morir, los policías le preguntaron si fueron quienes causaron las lesiones al bebé, en especial a la pareja de la mujer.

“¿Cómo te atreves? Me molesta eso”, les respondió Kane Mitchel, ya en la estación policial, tras confirmarse la muerte del infante. Se mostró agresivo con los uniformados. Poco después, tanto él como la madre del niño, eran arrestados por su muerte.

Una cámara policial los capta llorando en la estación. El más consternado, aparentemente, era el sujeto.

El juicio que exculpó parcialmente a una madre

La pareja fue llevada al banquillo de los acusados por la muerte de Teddie, un bebé de tan sólo 11 semanas de vida quien, desde su nacimiento, sufrió lesiones por parte del novio de su madre, Kane Mitchel.

Según The Sun, el desenlace del proceso llegó. La madre, Lucci Smith, fue condenada a dos años de trabajos comunitarios, tras permanecer varios meses en prisión preventiva. Fue encontrada culpable de crueldad hacia un niño. No obstante, fue absuelta de causar o permitir la muerte y lesiones graves.

La Corte de Cambridge emitió el veredicto tras escuchar que Smith “se preocupaba por Teddie y lo amaba”. También, trascendió que Mitchel era un “pareja autoritaria”.

El sujeto, mientras tanto, cumplirá una condena de por vida en prisión por el asesinato del bebé. Tiene posibilidades de salir, previa apelación, cuando cumpla 18 años de estadía en la cárcel.

La detective Lucy Thomson, quien dirigió la investigación, aseguró: “Este fue un caso trágico y terrible en el que un bebé de 11 semanas perdió la vida a manos de una persona que debería haber estado allí para protegerlo”.

Durante un largo periodo (2020-2021), los detectives recabaron pruebas que daban cuenta del calvario vivido por el pequeño, quien no era el hijo biológico de Mitchel. Los registros son impactantes. Desde el día de su nacimiento (agosto 2019), hay al menos 5 episodios de violencia contra el infante, hasta el día de su asesinato, tras cumplir las 11 semanas de vida.

“Nuestra investigación de un año encontró que Teddie había sufrido múltiples heridas horribles durante su corta vida, que ni Mitchell ni Smith pudieron explicar”, sentenció Thomson.

Lucci, en tanto, pagará con pena comunitaria. Pero, en la palestra pública, la condena social se aviva en su contra, tras el video salido recientemente a la luz, en el que constan sus intentos, sin éxito, de proteger la vida de su pareja, a pesar del asesinato de su hijo.