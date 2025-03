A principios de 2009, el nombre de Natalie Suleman fue portada en varios diarios del mundo, al hacerse mundialmente famosa por dar a luz a octillizos.

De este hecho, ha transcurrido 16 años, y Suleman decidió entregar su testimonio en una entrevista exclusiva con la revista People.

La californiana de actuales 49 años, había abandona la escena pública, luego que se descubriera que tenía otros seis hijos. Aunque lo llamativo vino después, pues la acusaron de querer lucrar con sus pequeños, luego de firmar un contrato con la productora británica Eyeworks para filmar a su numerosa familia. “Esto me dará una gran oportunidad para tener filmaciones caseras increíbles que no tendré el tiempo de hacer yo misma. Tener estos archivos me permitirá enfocarme en la crianza de mis hijos”, afirmó en aquel tiempo.

Resulta que Suleman, se había sometido a una fecundación in vitro (FIV) de parte de su médico Michael Kamrava, que le implantó 12 embriones, de los cuales seis (dos resultaron ser gemelares) se desarrollaron, consigna El País.

Desde entonces, ha tenido que lidiar con el escrutinio público de su decisión.

El regreso de la “Octomom”: Película y documental cuentan su particular historia

“¿Me recuerdan? Soy Natalie Suleman. En un momento fui una de las personas más odiadas de Estados Unidos. Era la Octomamá”, así inicia el tráiler de su próxima película autobiográfica I was Octomom.

En el marco del lanzamiento de la cinta y el documental, Natalie expuso su opinión sobre la trascendental decisión que marcó su vida y la de también sus 14 hijos, pues antes del parto de sus ocho niños, era madre de otros seis.

“Las principales razones por las que comparto mi verdadera historia, mi perspectiva, es ayudar a las personas, y a las mujeres en particular, que están luchando con un hijo o con ninguno, y tal vez inspirarlas a sacar las fuerzas interiores que no sabían que tenían para avanzar, para seguir progresando en su vida”, expresa Suleman en la entrevista con People.

En ese sentido, en el diálogo con el citado medio, Suleman acusó que los medios la retrataron injustamente. “Los medios me retrataban como una receptora de asistencia social desempleada”, emplaza la madre.

En la actualidad, Suleman vive con 11 de sus hijos en un apartamento de tres habitaciones en el condado de Orange, California.

De su actual vida, aclara que junto a sus hijos, llevan hábitos saludables. “Ahorramos dinero porque no compramos productos animales”, dijo Suleman. “Esos también son los más caros y los más sanos. Pero somos veganos éticos y lo hacemos principalmente por los animales y para minimizar el daño que le hacemos a nuestro planeta”.

Pese a la complejidad que se vio enfrentada al criar prácticamente en soledad a sus hijos, Natalie afirma que nunca se arrepintió de nada. Excepto, quizás, de no demandar al doctor que hizo el procedimiento de la fertilización en aquellos años. “Definitivamente, me arrepiento de no haberlo demandado. Su seguro habría cubierto varios millones, lo que habría sido de gran ayuda para mi familia”, cierra.