Durante esta semana nos enteramos de que Elon Musk, reconocido como el hombre más rico del mundo durante la última década, tuvo al decimocuarto de sus hijos, Seldon Lycurgus.

El pequeño viene a ser el último integrante de una extensa familia que partió en 2002, cuando nació Nevada Alexander Musk, su primer hijo con Justine Wilson, su primera esposa, que lamentablemente falleció a las diez semanas, producto del síndrome de muerte súbita.

Desde ese momento hasta este año, Elon Musk tuvo 13 descendientes con 4 mujeres distintas y no sin polémicas.

Tuvo 5 más con su primera mujer, pero con el paso de los años, él y la prensa (muchas veces a la fuerza) informan de los nacimientos de los retoños.

Aunque no mantiene una buena relación con todos sus hijos, la verdad es que Elon Musk suele mostrarse con alguno, tal como lo hizo recientemente en la polémica visita que realizó a la oficina oval, donde lo recibió Donald Trump, la prensa y su pequeño cometió más de una indiscreción.

Sin embargo, no muchos sabían que Elon Musk tiene tantos hijos, por lo que aquí te contamos quién es quién en la familia del millonario.

Los primeros hijos de Elon Musk con Justine Wilson

Después del trágico episodio que vivió Elon Musk al perder el primero de sus hijos con Justine Wilson, la pareja recurrió a la fecundación in vitro y así nacieron en 2004 sus gemelos, Griffin Musk y Vivian Jenna Wilson. Luego, en 2006, vinieron los trillizos, Kai, Saxon y Damian Musk.

Para 2008 la pareja decidió separarse y firmaron el divorcio, aunque mantuvieron la custodia compartida de los pequeños.

De los hijos que comparte con Jenna, Vivian es probablemente la más conocidas de Musk, aunque no particularmente por su buena relación con su padre.

En 2022, Vivian decidió cortar el vínculo con su padre, cambiando su nombre, pero también su género. “Ya no vivo con mi padre biológico y no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, declaró la joven en cuanto cumplió 18 años, consignó Clarín.

Nacida como Xavier Alexander Musk, la hija trans explicó que tomó un nombre femenino que coincide con su género y el apellido de su madre. Por su parte, Musk atribuyó las decisiones de su hija a influencias progresistas, confirmando la fractura en su relación.

Las relaciones de Elon después de Justine

Más de una década pasó después del nacimiento de sus hijos con Justine para que Elon Musk decidiera tener más hijos.

El inversionista mantuvo relaciones con varias mujeres en el intertanto, entre ellas la actriz Talulah Riley, con quien se comprometió 6 semanas después de haber solicitado el divorcio de Justine.

Se casaron en 2010, se divorciaron y luego reconciliaron, terminando su relación en 2016.

Luego, se vinculó con la actriz Amber Heard, con quien insistió en tener una cena a la que ella no llegó, pero luego confesó, en el juicio que tuvo con su exmarido Johnny Deep, que lo conoció en la Gala MET de 2016, cuando el actor la dejó plantada.

La pareja incluso vino a nuestro país, por donde pasaron para dirigirse a unos días de descanso en Isla de Pascua. Heard lo definió como “amable” y “todo un caballero”, consigna Hola.com.

El romance duró hasta 2018, con Deep señalando que no había comenzado en 2016, sino que secretamente en 2015 cuando aún eran pareja.

Después de esa relación, Elon Musk conoció a quien sería la madre de tres de sus hijos, la cantante Grimes.

Elon Musk continuó sumando hijos

Claire Elise Boucher, más conocida como Grimes, es la mujer que robó el corazón de Elon Musk sólo unas semanas después de que se confirmara la separación entre él y Amber Heard.

La pareja oficializó su relación en las alfombras de la Gala MET de ese año y dos años después, en enero de 2020, Grimes anunciaba su primer embarazo.

X Æ A-Xii, es el nombre del primer hijo de la pareja, que nació en mayo de ese año. Luego, en diciembre de ese 2021, meses después de que Elon Musk indicara que estaban “semiseparados”, junto a Grimes dieron la bienvenida a su segunda hija, Exa Dark Sideral.

La niña nació mediante gestación subrogada en diciembre de ese año, aunque no fue hasta marzo de 2022 que se dio a conocer su nacimiento.

En 2023, la pareja anunció que tuvieron a su tercer hijo, Techno Mechanicus, sin embargo, al mismo tiempo se supo que ya no estaban juntos.

Actualmente, la pareja está en una crisis, luego de que Grimes tuviera que recurrir a un mensaje de X para que Elon Musk le prestara atención.

“Por favor, responde sobre la crisis médica de nuestro hijo. Lamento hacerlo público, pero ya no es aceptable ignorar esta situación”, escribió y además, criticó que el magnate llevara a X Æ A-12 a la Casa Blanca, donde el pequeño le dijo “No eres el presidente y debes irte”, además de mandarlo a callar.

Shivon Zilis y sus cuatro hijos con Elon Musk

Una de las relaciones que menos se conoce de Elon Musk es la que sostiene con Shivon Zilis, la ejecutiva de su compañía Neuralink con quien tiene cuatro hijos.

Los primeros, son gemelos Strider y Azure, quienes nacieron mediante gestión subrogada en 2021, el mismo año que nació su segunda hija con Grimes, Exa Dark Sideral.

Shivon y Elon dieron a conocer en febrero de 2024 el nacimiento de su tercera hija juntos, Arcadia y en su primer cumpleaños, hace algunos días, Zilis contó a través de X que tenía a su cuarto hijo con el amigo de Trump.

Se trata de Seldon Lycurgus, a quien Shivon dedicó tiernas palabras mencionando, “Construido como un gigante, con un sólido corazón de oro. Lo amamos muchísimo”, mientras que Musk se limitó a responder con un emoji de corazón.

La noticia no es sorpresa para el mundo, considerando que el mismo Elon Musk declaró en su red social, X, durante julio de 2022: “Haciendo todo lo posible para ayudar a la crisis de la subpoblación” y prosigió mencionando, “El colapso de la natalidad es, con diferencia, el mayor peligro al que se enfrenta la civilización”, consignó Infobae.

Esto porque el líder de SpaceX considera que traer hijos al mundo es una tarea que emprendió con el objetivo de evangelizar la paternidad, aunque la realidad es que no es un padre presente en la vida de todos sus hijos y tampoco un padre convencional.

El hijo que le reclaman a Musk

A sus 14 hijos se sumaría uno más, se trata de un pequeño identificado con las iniciales RSC que habría nacido en septiembre de 2024 y es fruto de su relación con la influencer de 26 años,nn, la que habría comenzado en mayo de 2023.

People dio a conocer que la joven demandó al dueño de Tesla por la custodia exclusiva del bebé, que según cuenta, Musk sólo habría visto 3 veces desde su nacimiento y en visitas que no duraron más de dos horas.

Según explicó un representante de St. Clair, la demanda no es una cuestión de dinero y especificó, “se trata de proteger los intereses de Ashley y el hijo de Elon de un hombre con el que ni siquiera se puede contar para comunicarse, y mucho menos para actuar de manera coherente en el papel de padre”.

“El señor Musk pasa más tiempo en su propia plataforma de redes sociales hablando de las madres de sus hijos que hablando con ellas”, señaló, agregando, “intentamos manejar esto de manera colaborativa con el señor Musk, pero se necesitan tanto un padre como una madre para hacerlo, y él rechazó todas las conversaciones”.

St. Clair aportó en la demanda que Musk reconoció la paternidad del niño y en noviembre de 2024 reibió nuevos mensajes de Musk en los que le indicaba que quería tener más hijos con ella. “Quiero dejarte embarazada de nuevo”, es el primero de los mensajes al que se sumó otro nuevo, tres meses después, “Bueno, tenemos una legión de hijos que tener”.