Un video se ha vuelto viral en México, donde una mujer amenaza a un conductor de aplicación y llama a la policía para realizar una falsa denuncia por acoso en su contra.

La situación llegó al tal punto luego de que el chofer se negara a continuar el viaje con ella por las constantes instrucciones y faltas de respeto que quedaron evidenciadas en la grabación.

Este hecho hizo recordar en Chile a una situación similar, donde incluso una mujer nacional golpeó a un conductor de Uber, donde, además, realizó reprochables cometarios xenófobos.

Falsa amenaza de acoso a conductor de Uber en México

“Avánzale, pita, písale, písale, a la izquierda. Aprende a manejar, pásate para allá o te voy a reportar. Ay, no mames pásate. Ya tienes la direccional prendida y ahorita te vuelves a mater a la derecha”, se escucha decir insistentemete a la mujer, según un video que reportaron distintos medios locales.

Luego, se observa al conductor de aplicación mantener la calma, mientras la mujer le comienza a gritar para que avanzara. “Apúrate. Apúrate. Los voy a mandar a invadir. Y guárdenselo bien en la cabeza”, arremetió la pasajera.

Ante lo sucedido, el chofer repite: “Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así”. “Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor”.

Ante ello, la mujer se dispuso a acusar al conductor por medio de una llamada; pero mintiendo. “Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber en donde vengo me viene acosando”, se escucha en una llamada, que habría hecho a la policía.

“Me viene haciendo preguntas extrañas, que estaba muy bonita y no sé qué tanto, que si no le hacía caso no iba a avanzar. Avanzas o te avientas cinco años de cárcel”, se le oye insistir.

Revisa aquí el video:

“Uber”:

Por las amenazas de esta mujer a un conductor de Uber. pic.twitter.com/XxwH6cQh1U — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 8, 2025

Acoso en redes sociales

Todo un revuelo terminó generando este video, que habría sido protagonizado en Ciudad de México, según detalla El Tiempo.

Resulta que tras viralizarse en redes sociales, las imágenes se llenaron de comentarios, criticando el actuar de la mujer y celebrando la tranquilidad con la que se mantuvo el conductor.

Pero más tarde, se publicó lo que sería la identidad de la mujer junto a sus datos personales, lo que también fue criticado, por una parte, de los internautas, pero defendido por otros, aumentado así la polémica del caso.

De hecho, usuario publicaron el nombre de un centro de salud donde trabajaría la mujer que acusó falsamente al chofer de Uber. Pero desde la institución debieron aclarar que no tienen relación con la mencionada persona.