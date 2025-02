Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La preocupación por la caída del cabello afecta la autoestima de las personas, quienes buscan soluciones rápidas en medio de información contradictoria y mitos. Según el médico dermatólogo Juan Lazarte, la principal causa de la calvicie es genética, con un riesgo mayor si hay antecedentes en ambos padres. A pesar de las creencias populares, estimular el crecimiento capilar con remedios caseros no tiene respaldo científico. La calvicie también puede afectar a las mujeres y el trasplante capilar no detiene la caída en otras áreas no trasplantadas. Los tratamientos para la calvicie pueden tener efectos secundarios, como irritación en el cuero cabelludo o alteraciones en la frecuencia cardíaca, por lo que es importante consultar con un dermatólogo para encontrar la mejor estrategia y evitar promesas falsas.