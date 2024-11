Un video se viralizó durante las últimas horas, que muestra la agresión de una mujer contra el conductor de una aplicación de transporte, luego que este le solicitara sentarse en el asiento delantero.

Las plataformas de viajes a través de aplicaciones siguen sin regularizarse, por lo que es común que los choferes pidan a los pasajeros ir de copilotos, para así evitar ser fiscalizados.

Fue así como Deivis Agüero, de nacionalidad venezolana, abordó a una pasajera chilena en las calles de la capital. Según un video subido a YouTube, antes de subirse le pide sentarse junto a él.

“Es que mi amor, están fiscalizando mucho, por eso se lo estoy diciendo”, le dijo.

La mujer no estuvo de acuerdo con la idea: “No me podís subir adelante a la fuerza poh, hueón… ¿Querís que me suba adelante para mirarme las piernas”.

“Llévame al destino o llamo a los Carabineros por acoso sexual… Llévame no más, ya es hueá ya que los venezolanos hagan lo que quieren”, agregó.

Ante la amenaza, Agüero inició el viaje, pero el ánimo de la pasajera no se calmó, que continuó con insultos xenofóbicos hacia el conductor.

“Váyase a su país mejor, a delinquir”, fue una de las cosas que le dijo. También mandó un audio a una persona diciendo que “a estas lacras culiás tienen que matarlas”.

La situación fue in crescendo. La mujer en un momento dijo portar un arma de fuego y amenazó con sacarla.

“Quédate callao, maricón culiao, si no querís que te saque la conchetumadre. Y además ando armada, así que no hueís. No hueís si no querís que saque el fierro”, amenazó.

Tras ello, lo golpeó en al menos dos ocasiones. “Por hueón le pegué el medio charchazo, le volé la cara”, expresó en un nuevo audio.

“Te golpeo las veces que quiera, llévame. Acosador… Yo soy chora, soy chilena, no soy venezolana”, insistió la joven.

Mira el video:

Cuando ya iban 9 minutos de viaje, la mujer se dio cuenta que el vehículo tenía una cámara grabando lo que ocurría en el interior, cambiando en algo su actitud.

La joven se tranquilizó y empezó a preguntarle sobre si tenía sencillo para pagarle el viaje. Ante la respuesta negativa, la discusión cambió a la forma de pago.

Finalmente, el viaje terminó, no sin antes advertirle que “tenís que tener cuidado amigo, no todas las chilenas somos hueonas” y acusarlo de ser del Tren de Aragua.

“Ten cuidado que a la otra te puede salir otra más chora”, cerró.

“Cuando esa chica me dijo que tenía un fierro, temí por mi vida”

Fue Guaraquena Gutiérrez, quien representó a Juan Guaidó en Chile, quien subió a X un video donde Deivis Agüero confirmó que presentó una denuncia ante la PDI.

El conductor dijo que temió por su vida ante la amenaza de que la mujer tenía un arma de fuego.