Una estilista argentina se volvió viral en los últimos días, al dar cuenta de un extraño hecho ocurrido en su peluquería. Esto debido a que una clienta pidió trenzas africanas y luego comunicó que no iba a pagar, como consecuencia la profesional decidió dejarla pelada.

La situación se hizo conocida el pasado lunes, aunque ocurrió durante el fin de semana en la localidad de Ezeiza.

La profesional se identificó en TikTok como @dreadlocksmay. Justo ahí indicó que la clienta le pidió un corte bastante particular.

La estilista explicó que todo marchaba a la perfección. Sin embargo, sobre el final la muchacha le indicó que no tenía la intención de pagar.

“Me decía: ‘voy acá a la vuelta y te traigo el efectivo’, pero no accedí a que se vaya. Empecé a ver que me estaba haciendo la historia, de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía plata”, indicó en el video.

De tener trenzas a quedar pelada

Finalmente, la policía tuvo que intervenir en el caso. En ese momento, la mujer confesó que no tenía dinero para pagar el corte.

Fue ante eso que ella tomó la decisión de arruinar por completo las trenzas. Extrañamente, la clienta no se opuso a aquello, e incluso se quedó tranquila.

“Les explicamos la situación y hablaron con ella. Después volvieron y nos dijeron que la chica no tenía para pagar y llegamos al acuerdo de que le retiraba las trenzas”, indicó.

“Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía de vuelta. Así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz. Le saqué todo porque no me pareció justo que juegue con mi trabajo ni con el de ningún colega”, concluyó.