El Concurso de Fotomicrografía Small World de Nikon de este 2022, dejó como una de las imágenes más recordadas, la que muestra la cara de una hormiga en un microscopio, con un lente aumentado en 5 veces. Si bien, parece un monstruo de un cuento, no sería tan aterrador como pensamos.

“No. No es la cara de un dragón de Games of Thrones” escribió una usuaria en Twitter. En realidad se trata de una fotografía microscópica del “primer plano” de una hormiga, la que no tiene nada de que ver con como la habías imaginado.

La imagen se viralizó luego de participar en el Concurso de Fotomicrografía Small World de Nikon, que busca “reconocer la excelencia en la fotografía a través del microscopio”.

La fotomicrografía de una hormiga

Con 47 años de historia, el concurso de fotomicrografía de Nikon, publicó a los 20 ganadores de este 2022, con imágenes totalmente asombrosas.

Sin embargo, una que destacó y se viralizó por redes sociales, es la hecha bajo un microscopio con un aumento de cinco veces, por Eugenijus Kavaliauskas de, Lituania. Esta muestra, en un “primer primerísimo plano”, la cara de una hormiga la especie Camponotus.

La impresionante imagen no logró quedar dentro de las ganadoras, y solo consiguió una mención y un reconocimiento de 35 dólares ($34.500 aproximadamente), en productos Nikon.

La cara en primer plano de la hormiga, no es lo que parece

A pesar de tener una cara que parece salida de un cuento de terror, y que aparenta estar furiosa, la hormiga real no sería como la imaginamos, según consigna La Vanguardia.

Lo que parecen ser ojos rojos no lo son, y se trataría de un efecto visual: en realidad son las bases de las antenas, ya que los ojos ni siquiera se ven en la foto al estar más atrás. Además, los ojos son más grandes, explicaron.

Por otro lado, la hormiga no está enfadada, explicó el autor de la imagen en “primer plano”, al medio Insider. “Cuando comencé con la microfotografía yo también pensaba que todos los escarabajos se parecían a monstruos, peor ahora me he acostumbrado”, relató.

Respecto a su trabajo, dijo que es impensado para el resto de la gente, las cosas se ven bajo un microscopio, “no hay horrores en la naturaleza”, agregó.