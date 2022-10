Un video en Instagram se hizo viral después de que Katerina Kurteeva, oftalmóloga de Newport Beach, en California (Estados Unidos), compartiera las imágenes en las que se ve cómo retira 23 lentes de contacto de los ojos de uno de sus pacientes.

“Una rara ocasión en la que alguien ‘olvidó’ quitarse los lentes de contacto por la noche y siguió poniéndose unas nuevas cada mañana”, escribió Kurteeva en un post de Instagram.

Kurteeva comenzó la investigación estándar: según su relato, la paciente acudió a ella quejándose de dolor en los ojos y visión borrosa. Kurteeva sospechó que un trozo de lente de contacto podría haber sido el culpable, o tal vez un daño en la córnea de la paciente.

Con un poco de anestesia, Kurteeva empezó a sondear los párpados superior e inferior y no encontró nada, salvo mucosidad.

Solo cuando Kurteeva utilizó un espéculo para mantener los párpados abiertos y pidió al paciente que mirara hacia abajo, hizo el impactante descubrimiento. La doctora, después de retirar los lentes, afirmó que su paciente tenía un récord. La llamó “su paciente de los Récords Guinness”.

“En casi 20 años de práctica, nunca había visto nada parecido”, dijo a Business Insider. “La paciente tampoco podía creerlo y me preguntó si estaba segura del número que estaba contando”, agregó.

She had 23 contact lenses removed from her eye.

Western Karma: 🦮🦯 pic.twitter.com/HY3t62SUqt

— Fhilly (Kill Daylight Savings) (@PhilemonFhilly) October 9, 2022