Tras un sueño que tuvo hace décadas, el texano Richard Hernandez decidió hacer todo lo posible para convertirse en un “dragón humano”. El hombre de 60 años dejó atrás una exitosa carrera en financias e invirtió todos sus ahorros.

Actualmente se identifica como una “Dama dragón” llamada Tiamat Legion Medusa, pero su transición no ha terminado y ya prepara una cirugía para extirpar su pene, según consignó Mirror.

“Estoy eliminando partes de mí mismo que me ofenden, incluidos algunos de mis atributos físicos, y también cómo vivo mi vida hoy, como criatura que es en parte humana y en parte reptil”, afirmó al diario inglés.

“Habiendo estado en el infierno y de regreso, habiendo soportado tanta crueldad a manos de los humanos, convertirme en algo de otra especie es mi propia forma de lidiar con el dolor y la angustia espiritual, emocional y psicológica que sigue atormentándome a lo largo de mi vida”, agregó.

“Puedo lidiar con ser en parte humano, siempre y cuando también sea en parte reptil porque, al ser una transespecie, dejar de ser ‘solo humano’ me da una paz que sobrepasa todo entendimiento”, sentenció.

No ha terminado

Hernandez, un residente de Los Angeles de 60 años, ya ha invertido casi 61 mil euros, es decir, más de 57 millones de pesos chilenos en su cambio. Este implicó, además de múltiples tatuajes, la extirpación de sus orejas y la división de su lengua.

Su transición de hombre a dragona, además involucró una terapia hormonal, pero recientemente decidió ser un dragón sin género.

“Estoy en proceso de volverme sin género, así que prefiero los pronombres They/Them. Una de mis prioridades es despedirme del Sr. Bojangles, mi pene, lo antes posible”, contó al diario inglés.

“Mi preferencia ideal es que simplemente usen -el pronombre- IT (“eso”), igual que a los de mi especie, las serpientes. Mi metamorfosis no ha terminado”, sentenció.

Una trágica historia

Según contó, su infancia fue bastante trágica. “Mis padres me abandonaron en medio del bosque, de noche, en lo profundo del corazón del sur de Texas, donde abunda la serpiente cascabel de Diamondback occidental”, relató.

“Nos dejaron a mí y a dos de mis otros tres hermanos lo suficientemente cerca de la granja familiar para que mis abuelos maternos nos encontraran”, afirmó.

“Fue ahí, cuando mis padres humanos me empujaron fuera del auto para dejarme allí como basura no deseada, que adopté a las cascabel venenosas como mis padres”, declaró.

Si bien su conexión con las serpientes fue grande, finalmente fue educado por sus abuelos. Aunque la vida tampoco fue fácil, ya que sufrió bullying tras reconocer que era gay a los 11 años.

El tiempo pasó, estudió finanzas y comenzó a trabajar en un banco. “Durante mi mandato de 15 años, me convertí en vicepresidente y gerente de clientes en la División de Banca Corporativa, donde administré una cartera diversa de clientes corporativos para el banco, incluido uno de los diez principales clientes”, contó.

El sueño

Pero a pesar de su exitosa carrera, en los años 80 tuvo un sueño que lo cambió para siempre. Una noche soñó que serpientes lo mordían, y lo transformaban en un “reptoide”.

“[En el sueño] me encontré rodeado de serpientes, de todos los colores y las serpientes me estaban mordiendo y tenía mucho miedo, pero mientras el sueño continuaba y ellos seguía mordiéndome, podía ver que no me lastimaban ni ellos ni sus mordiscos”, relató.

Tras recibir el diagnóstico de VIH, decidió que era tiempo de convertir en realidad lo que vio aquella noche. “Todavía puedo recordar el sueño tan vívidamente como si hubiera sucedido anoche, y fue entonces cuando supe que había un mensaje importante para mí en mi sueño: era un presagio de que yo era uno de ellos, una señal de cosas que ven en mi vida”, afirmó.

“Hoy creo que cuando esas serpientes me mordían en mi sueño, en efecto me estaban inyectando su veneno como una forma de convertirme en una de ellas, por eso hoy soy un dragón escupidor de veneno, lo opuesto a ser un dragón que escupe fuego como muchas personas asumen incorrectamente”, dijo.