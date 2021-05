No caben dudas de que Chayanne es el gran ídolo de millones de mujeres en Latinoamérica. Muchas de ellas han seguido su carrera desde sus inicios, en la década del 80, cuando combinaba el canto con la actuación en teleseries.

En este sentido, un tiktoker mexicano conocido como Jesús Medina ganó fama internacional tras realizar un engaño a su madre el pasado viernes, a quien le dijo que conocerían a Chayanne en un supuesto Meet and Greet en Monterrey.

No obstante, el viaje en auto no era para encontrarse con el puertorriqueño, sino que para que la mujer obtuviera su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

La “víctima” de esta mentira fue una señora de 55 años llamada Nelly, quien visiblemente molesta se desquitó con su hijo luego de conocer la verdad. El video fue grabado por la hermana de Jesús, Teresa, quien lo publicó en TikTok posteriormente.

En entrevista con el diario El Universal Medina, que es conocido en redes sociales como “Medinna”, indicó que su progenitora estaba nerviosa por conocer a Chayanne, pero tras conocer la noticia de su vacunación se puso aún peor.

“Mi mamá es la fanática número uno de Chayanne. Siempre que decimos que es nuestro papá se ríe y todo. Siempre que viene a la ciudad ella va a los conciertos”, expuso.

“Ella, como algunos otros papás, no creía en la vacuna, que por los efectos secundarios, que porque está muy reciente, que no ha pasado mucho tiempo como para saber si era efectiva, etc. Entonces mi hermana Teresa y yo decidimos registrarla sin que ella se diera cuenta en la página del gobierno, sacamos el turno y se nos ocurrió decirle que Chayanne estaba en Monterrey en un restaurante”, agregó.

“Y pues mi mamá se subió al carro encantada y como vio que había mucha fila sí pensó que Chayanne estaba aquí. Llegando al centro de vacunación, que coincidentemente estaba cerca de la plaza, pues le dijimos: ‘No, ma. No está Chayanne, te vamos a vacunar.’ Mi mamá se enojó, pero al final entendió que era por su bien”, concluyó.

En este sentido Jesús sostuvo que, al igual que su mamá, existen muchas personas adultas que aún se encuentran escépticas por la vacuna, aclarando que esta opinión cambia una vez que son inoculados.

“De cierta edad en adelante la enfermedad del COVID es un poco más riesgosa, entonces mi hermana y yo dijimos ‘no sabemos cómo le vamos a hacer, pero tenemos que vacunarla. Ella siempre me ha apoyado mucho en esto de la música y tenerla a mi lado el mayor tiempo posible es una bendición”, comentó Medina.