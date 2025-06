Los expertos advirtieron de los peligros de beber el agua de mar embotellada que un hombre de Quilpué vende en redes sociales bajo el nombre de “Sana Dictino”.

En los anuncios, se indica que el producto -cuyo costo va desde los 15 mil pesos- puede curar el cáncer y otras enfermedades, lo que, por supuesto, es falso.

De hecho, si la consumes te arriesgas a sufrir una falla renal, alteraciones cardiovasculares, convulsiones e incluso la muerte.

Peligro de alteraciones cardiovasculares, falla renal y otros

Tanto en el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) como en el Instituto de Salud Pública (ISP) llamaron a no dejarse engañar.

Juan Roldán, jefe de Farmacovigilancia del ISP, dijo en declaraciones recogidas por Meganoticias, que “el producto que se ha estado vendiendo por redes sociales, denominado Sana Dictino, que sería un agua de mar embotellada, no cuenta con utilidad terapéutica demostrada”.

“Para poder comercializarse con estos fines debería contar con autorización de la autoridad sanitaria que es el Instituto de Salud Pública. Solamente los medicamentos se pueden comercializar con fines terapéuticos, por lo tanto, el llamado a la población es a no dejarse engañar y no utilizar estos productos, y no dejar de acudir a un médico”, indicó.

Por su parte, Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del CITUC, expresó “desde el punto de vista farmacológico, no existe ningún sustento para aseverar que el agua de mar pueda combatir o tratar el cáncer o alguna otra enfermedad. Desde el punto de vista toxicológico, la sobredosis de la ingestión de agua de mar puede provocar alteraciones cardiovasculares, falla renal o incluso convulsiones.”

“En ese sentido, el consumo de este producto no debiera entregarle ninguna utilidad a la población”, añadió.

“No le hagan caso a estos charlatanes, no es bueno para tu salud, al contrario”

Asimismo, el conocido biólogo marino Nicolás Pérez, advirtió que “jamás ha sido y jamás será recomendable beber agua de mar. Da lo mismo que esté purificada”.

“Pura información falsa”, enfatizó Pérez. “En varios de sus videos afirma que el agua de mar tiene 118 microelementos, para él en la tabla de mar están todos los elementos de la tabla periódica (…) Esto es falso. En el agua de mar los principales elementos que podemos encontrar disueltos son el cloro, el sodio, el potasio, calcio, magnesio, pero no están los 118 elementos. Es una creencia falsa”, manifestó.

Asimismo, el biólogo agregó que en la tabla periódica también hay arsénico, uranio, y muchos elementos tóxicos, por lo que esa argumentación no tiene sentido bajo ningún punto de vista.

“Tienen que entender que en la naturaleza los animales que consumen agua de mar, por acción directa o indirecta cuando se alimentan, por ejemplo, tienen adaptaciones especiales para que esta agua de mar no les haga daño, como glándulas para eliminar el exceso de sal de su organismo”, añadió.

“Además, el agua de mar está llena de microorganismos (bacterias, virus, parásitos). No le hagan caso a estos charlatanes, no es bueno para tu salud, al contrario”, expresó en un video en su cuenta de Tiktok.

Por otro lado, José Miguel Bernucci, director de prevención de cáncer de la Fundación Arturo López Pérez, enfatizó que “el uso de agua de mar no tiene absolutamente ninguna indicación comprobada, tanto por la evidencia como por la experiencia de los equipos profesionales”.

“El uso de agua de mar puede ser totalmente contraproducente y afectar gravemente la salud de las personas, inclusive si estas tienen cáncer. Por lo tanto, nosotros no recomendamos su uso y, al contrario, se debe prohibir el uso de estas sustancias”, indicó.