El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó diversos antecedentes al Ministerio Público y tomó la decisión de denunciar infraccionalmente -por mega engaño a los consumidores- la comercializa una máquina llamada “Aether 5.0”.

Se trata de un dispositivo electrónico que se vende por $500 mil en sitios web y redes sociales y que “lograría”, a través de la interacción de electrones con el entorno, que se produzcan reacciones químicas beneficiosas para curar enfermedades como el cáncer, VIH, psoriasis, entre otras.

Sin embargo, dijo el Sernac, carece de comprobación científica y médica para lograr los beneficios que promete.

“Es importante recordar que la publicidad falsa o engañosa tiene una multa de hasta 1.500 UTM (casi $100 millones). En caso de que las cualidades de productos o servicios afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, las infracciones podrían ser de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales ($150 millones aproximadamente”, señaló el Servicio.

“Recuperación de lesiones como fracturas, según testimonios en tres días, protege y repara el cuerpo del cáncer, ayuda con la depresión, produce mejoras significativas en personas con VIH, reduce e incluso cura los tumores; y reduce y hasta cura la psoriasis (…)”.

Esas son parte de las decenas de enfermedades y problemas de salud que promete “curar” la máquina Aether 5.0, un dispositivo electrónico que lograría todo esto a través de la interacción de electrones con el entorno, quienes al moverse hacia atrás permitirían que se produzcan reacciones químicas beneficiosas.

¿El problema? “Muchas de estas enfermedades aún no cuentan con una cura, pese a cientos de estudios que se han hecho por largos años en el mundo de la medicina como, por ejemplo, el cáncer, el VIH o la psoriasis”, sostuvo el Sernac.

Lo anterior, ya que por medio de la publicidad se están atribuyendo cualidades o beneficios extraordinarios, en este caso, respecto a la prevención y cura de enfermedades, pero su información de respaldo es insuficiente para comprobar tales beneficios.

Si bien el sitio web y redes sociales donde se comercializa este producto en $500 mil cuenta con recomendaciones de supuestos clientes e incluso “demostraciones médicas de mejoras”, esta máquina no contaría con el sustento científico necesario.

Para el Sernac, toda esta situación es “grave” porque “juega con expectativas de personas que tienen enfermedades con pronósticos desalentadores”.

Respecto a la propuesta del producto, que afirma funcionar mediante una supuesta “energía escalar”, aunque este concepto tiene algunos fundamentos en la física, no existe evidencia alguna que respalde la eficacia del producto comercializado para curar enfermedades o aliviar padecimientos.

En Chile, comentó el Sernac, “todas las personas tienen el derecho de creer en conceptos como las “energías” o en prácticas alternativas (carta astral, horóscopo, etc). Sin embargo, cuando un producto se promociona con propiedades terapéuticas o sanitarias, como es este caso, la legislación exige que se demuestre científicamente su efectividad para la salud antes de su comercialización”.

Por todo, el organismo fue enfático en remarcar que las enfermedades, padecimientos o cualquier problema de salud, debe ser tratado “de manera responsable y bajo la supervisión de un especialista del área”.

Por esta razón, frente a algunas aseveraciones sin sustento por parte de la máquina Aether, el Servicio Nacional del Consumidor aclaró punto por punto:

Sobre el cáncer:

-Afirmación: El producto “protege y repara el cuerpo del cáncer”, “es compatible con tratamientos convencionales contra el cáncer” y “reduce e incluso cura los tumores”.

-Realidad: El tratamiento del cáncer es complejo y generalmente incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Estos métodos han sido rigurosamente evaluados y aprobados en ensayos clínicos.

-Evidencia: No existen suplementos o productos de venta libre que hayan demostrado ser capaces de “curar” o “reparar” el cuerpo del cáncer. Existen algunos suplementos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos (por ejemplo, antioxidantes como la vitamina C pueden apoyar el bienestar general), pero estos no deben sustituir los tratamientos médicos convencionales y se deben utilizar bajo la supervisión de un oncólogo. Los estudios científicos generalmente no apoyan la idea de que los productos alternativos curen el cáncer; de hecho, algunos suplementos pueden interferir con el tratamiento médico (por ejemplo, ciertos antioxidantes pueden reducir la efectividad de la quimioterapia).

*Fuente: Sernac.