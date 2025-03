En Cinépolis La Reina se llevará a cabo una función solidaria para ayudar a Agustina, una niña de 11 años que sufre de epilepsia refractaria y el raro síndrome de KBG, afectando su desarrollo cognitivo. Su familia busca recaudar más de millones para una callosotomía que se realizará en abril, operación no cubierta por el GES. La función, este sábado 15 de marzo, proyectará la película ganadora del Oscar, "Flow", como parte de la campaña solidaria para recolectar fondos, con entradas disponibles en www.agustinago.cl.

Este sábado, en el Cinépolis (ex Cine Hoyts) de La Reina, se realizará una función solidaria de cine para ir en ayuda de Agustina, niña que sufre de epilepsia refractaria.

Por si eso fuera poco, tiene el síndrome de KBG., una mutación genética que complica aún más su tratamiento. En Chile, solo hay 12 casos de este tipo.

La niña, de actuales 11 años, tiene crisis epilépticas desde los 8 meses. Actualmente, la epilepsia ha afectado su desarrollo cognitivo e intelectual, por lo que su familia busca realizarle una operación en la clínica Meds.

Esta fue programada para abril próximo. Se trata de una callosotomía que divide las dos partes del cerebro, cortando una porción del cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios.

Con esto, se busca evitar que las crisis epilépticas se propaguen de un hemisferio a otro, lo que disminuye su intensidad y frecuencia, y previene caídas y daños neurológicos adicionales.

Sin embargo, el costo supera los $20 millones y no es cubierto por el GES, ya que la epilepsia refractaria no está contemplada en el listado de enfermedades, como sí ocurre con la no refractaria.

De este modo, la familia inició una campaña para reunir el dinero y operar a la pequeña, la que incluye rifas y donaciones.

Pero, además, este sábado 15 de marzo, se realizará una función solidaria en el Cinépolis (ex Cine Hoyts, ubicado en avenida Ossa 655) de La Reina, donde se emitirá la película Flow, que ganó el Oscar a la mejor película animada.

Las entradas están a la venta en www.agustinago.cl.