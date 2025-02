Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en pleno barrio Bellavista de Santiago, afuera de la Universidad San Sebastián. La víctima recibió nueve disparos mientras esperaba un completo en la calle Pío Nono, cerca de Bellavista, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Dos individuos en motocicleta llegaron al lugar y dispararon directamente contra él, percutando once tiros en total. El hombre herido fue llevado al ex Posta Central, donde lamentablemente confirmaron su fallecimiento. La pesquisa está en manos de la PDI y se trata como un homicidio, no como un robo, según lo declarado por el fiscal Alberto Ríos.