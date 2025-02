Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Fiscalía ECOH reveló los detalles del asesinato ocurrido en el barrio Bellavista, donde un hombre fue acribillado a tiros durante la madrugada de este viernes. El trágico suceso tuvo lugar pasadas las 3:30 de la madrugada en la calle Pío Nono, afuera de la Universidad San Sebastián, donde dos individuos esperaban comida en un carro de comidas. Dos individuos en moto llegaron al lugar y dispararon al hombre, propinándole al menos once tiros, falleciendo tras ser trasladado a la ex Posta Central. El fiscal Ríos detalló que el crimen se investiga como un homicidio, no como un robo, ya que los atacantes fueron directamente a dispararle a la víctima sin mediar discusión previa.