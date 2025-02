Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Fiscalía entregó oficialmente 14 cabañas incautadas por operaciones narco en El Tabo a La Pintana, Valparaíso, para un proyecto de prevención de drogas, pero el concejo municipal no aprobó el presupuesto de más de $100 millones al no tener claridad en su uso. Un concejal, Isaac Núñez, se opuso por falta de detalles en el gasto. Se denuncia que se pagan sueldos a personas que cuidan las cabañas por la noche y que los gastos no están transparentes. La alcaldesa Claudia Pizarro afirma que el concejo tuvo información, mientras los concejales esperan su inclusión en la próxima sesión para discutir nuevamente el presupuesto.