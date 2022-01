Un total de 157 niñas ingresaron al Instituto Nacional, luego de que abriera un proceso de admisión extraordinario. Lo anterior, hizo que las estudiantes inscritos para 7° Básico superaran en número a los varones.

Según lo indicó El Mercurio sobre el establecimiento con más de 200 años de historia, para ese nivel se matricularon 322 niñas (50,3%) y 318 niños (49,7%).

Ante esto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), aseguró que “asumimos el desafío de recomponer confianzas, de impulsar una educación no sexista, medioambiental y que dialoga de manera permanente”.

“El efecto pandemia, sin duda, fue uno de los factores que incidieron en la baja de matrículas”, agregó la jefa comunal e indicó que en 2021 no se completaron los cupos, pero este año se llegó a la meta incluso con lista de espera.

🔴“Instituto Nacional tendrá más alumnas que estudiantes varones en séptimo básico” @ElMercurio_cl Muy feliz de que podamos seguir construyendo una #EducaciónPública con mayor igualdad, diálogo e integración. Ese es el compromiso adquirido con nuestras comunidades educativas 💜 pic.twitter.com/VnOVfDbtnD — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) January 15, 2022

Violeta Carrasco (13), joven estudiante de 8° Básico del Instituto Nacional apuntó: “Yo creo que el ingreso de niñas, y que ya no sea con tantas clases online, va a hacerlo mejorar también en lo académico”. La semana pasada, se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Transición (PDT), donde el IN nuevamente no se posicionó dentro de los 100 mejores colegios, además se indicó que obtuvo sólo 3 puntajes nacionales.

La inspectora general de los 7° Básicos, Ivonne Pino, comentó que “si bien en los resultados de la PDT aún no hay grandes avances, sí los hay en cuanto a la preocupación en la educación emocional y otros aspectos a los que quizás en algún momento no se les dieron la importancia que requerían”.