En medio de las reuniones y visitas que el presidente electo, Gabriel Boric, ha realizado en las últimas semanas tras su triunfo aún hay dudas con respecto a lo que vendrá en temas de gobernabilidad y quiénes lo acompañarán en su nuevo cargo en el Palacio de La Moneda.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a lo que se viene en los próximos meses, como también la apertura del partido al diálogo con actores que aporten y apoyen el programa presidencial de Boric.

En la instancia, Jadue indicó que actualmente percibe “un país con más esperanza que hace dos meses atrás, y con más futuro por el avance de la discusión de la Constitución (…) La verdad es que respeto las opiniones y de lo que he planteado, no me arrepiento (…) Lo que digo tiene un asidero que es real. Es evidente que hoy el gobierno de Boric está abierto a hablar con la gente comprometida con el programa“.

Además, agregó que en lo próximos mese, Apruebo Dignidad desarrollará una apertura hacia otros horizonte y conformará alianzas para fortalecer sus ideales. “Lo he dicho en todo los tonos, la coalición tiene que ampliarse, y el presidente de la República debe tomar esa decisión. Tengo plena confianza en Gabriel, como también en su programa”, aseguró el jefe comunal capitalino.

“Estamos disponibles para conversar, incluso, con personas de la derecha que creo están más cerca de nuestro programa que con el de Kast. Nosotros no somos un partido que vete a otros, estamos disponibles para avanzar y conversar con todos”, finalizó Jadue.

